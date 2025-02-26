Трамп объявил о прекращении соглашения по нефти с Венесуэлой с 1 марта

Уточнялось, что выданная лицензия не позволяет уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату любых дивидендов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA или любому юридическому лицу, в котором компания владеет прямо или косвенно 50 или более процентами акций, продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron или через них для экспорта в любую юрисдикцию, кроме США, а также не разрешает любые сделки с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое находится в собственности или под контролем юридического лица, находящемся в России, и др.