Трамп объявил о прекращении соглашения по нефти с Венесуэлой с 1 марта
Президент США Дональд Трамп объявил об отмене уступок, предоставленных Венесуэле его предшественником Джо Байденом в рамках соглашения по нефтяным сделкам от 26 ноября 2022 г.
Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в невыполнении условий сделки при проведении выборов в стране, а также своих обязательств по быстрой депортации нелегальных мигрантов обратно в латино-американскую страну.
«В связи с этим я распорядился прекратить действие неэффективного и невыполненного «Соглашения о уступках» Байдена с 1 марта, когда должна была рассматриваться возможность его продления», – сообщил Трамп в своей сети Truth Social.
26 ноября 2022 г. минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает американской Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы, теперь она будет отменена.
Уточнялось, что выданная лицензия не позволяет уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату любых дивидендов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA или любому юридическому лицу, в котором компания владеет прямо или косвенно 50 или более процентами акций, продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron или через них для экспорта в любую юрисдикцию, кроме США, а также не разрешает любые сделки с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое находится в собственности или под контролем юридического лица, находящемся в России, и др.
О переговорах Венесуэлы и США стало известно в марте 2022 г. В мае Вашингтон дал добро на возобновление деятельности американской Chevron в Венесуэле, а Мадуро согласился вернуться к переговорам с оппозицией. Позже, в октябре 2022 г., США предложили Каракасу ослабление санкций в обмен на увеличение поставок венесуэльской нефти на мировой рынок.
Применение американских санкций в отношении Венесуэлы началось в 2005-2006 гг. Напряжение внутри двусторонних отношений достигло пика в январе 2019 г., когда администрация Дональда Трампа (2017-2021 гг.) объявила венесуэльские президентские выборы 2018 г. нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. В августе 2019 г. Трамп приказал арестовать все активы Венесуэлы на территории США. Cогласно заявлениям некоторых бывших сотрудников администрации, экс-президент неоднократно обдумывал возможность применения военной силы в отношении Венесуэлы с целью свержения Мадуро. В январе 2023 г. госдеп подтвердил, что США больше не признают Гуайдо в качестве и. о. президента.