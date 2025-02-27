Трамп подтвердил даты введения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Политик пояснил, что пошлины будут действовать до тех пор, пока из указанных стран не будет ограничено поступление наркотиков в США. По словам Трампа, только в прошлом году из-за этих запрещенных веществ погибли более 100 000 человек, а за последние два десятилетия умерли «миллионы людей».