Трамп подтвердил даты введения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая
США введут пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
Политик пояснил, что пошлины будут действовать до тех пор, пока из указанных стран не будет ограничено поступление наркотиков в США. По словам Трампа, только в прошлом году из-за этих запрещенных веществ погибли более 100 000 человек, а за последние два десятилетия умерли «миллионы людей».
Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц.
26 февраля американский лидер заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-х пошлин на импорт из Евросоюза, в том числе на автомобили. В ЕС пообещали «немедленно и твердо» ответить на анонсированную Трампом меру.