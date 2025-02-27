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Трамп подтвердил даты введения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Ведомости

США введут пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Политик пояснил, что пошлины будут действовать до тех пор, пока из указанных стран не будет ограничено поступление наркотиков в США. По словам Трампа, только в прошлом году из-за этих запрещенных веществ погибли более 100 000 человек, а за последние два десятилетия умерли «миллионы людей».

Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц.

26 февраля американский лидер заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-х пошлин на импорт из Евросоюза, в том числе на автомобили. В ЕС пообещали «немедленно и твердо» ответить на анонсированную Трампом меру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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