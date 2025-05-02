США намерены повысить оборонные расходы до триллиона долларов

США намерены повысить оборонные расходы до триллиона долларовБюджет предусматривает финансирование «Золотого купола» Америки
США намерены в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн, согласно проекту федерального бюджета, представленному Белым домом.
Администрация президента США Дональда Трампа также планирует урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.
Что войдет в проект финансирования
Рекордный оборонный бюджет профинансирует строительство кораблей и модернизацию ядерного арсенала.
«Бюджет предусматривает стартовое финансирование разработки и развертывания "Золотого купола" для Америки – системы противоракетной обороны нового поколения, которая будет защищать США от ракетных угроз любого противника», – также говорится в документе.
В бюджете предусмотрены средства на истребители шестого поколения F-47, а также $550 млн на развитие портовой инфраструктуры. Повышение зарплаты военнослужащим предлагается в пределах 3,8%.
На следующий год, согласно документу, Трамп запросил рекордные $175 млрд на защиту границ, что на 65% больше, чем в текущем году.
Администрация Трампа в проекте бюджета также предложила переориентировать финансирование НАСА на опережение Китая в возвращении на Луну и отправку первого человека на Марс.
«Выделяя более $7 млрд на лунную программу, а также $1 млрд новых инвестиций в марсианские проекты, бюджет обеспечивает непревзойденные, инновационные и эффективные усилия США в области пилотируемых космических миссий», – говорится в документе.
От чего откажутся власти США
Вместе с тем бюджетный запрос включает сокращение численности экипажа Международной космической станции, количество исследований на ней, а также подготовку к выводу станции из эксплуатации к 2030 г., рассказали в Белом доме.
Запрос бюджета на следующий год приостанавливает большинство добровольных и обязательных взносов в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения.
Бюджет также не предусматривает средства на миротворческие миссии ООН и других организаций.
Предложение Трампа подразумевает и прекращение финансирования Национального фонда поддержки демократии.
«Бюджет прекращает финансирование этой программы, которая при администрации Байдена использовалась для деанонимизации журналистов, распространения пропаганды и создания черных списков консервативных СМИ, что позволит сэкономить $315 млн. В марте 2025 г. было установлено, что украинская организация по дезинформации, финансируемая NED, деанонимизировала американских журналистов, требовала преследования сторонников Трампа и клеймила таких людей, как вице-президент Вэнс, как «иностранных пропагандистов Российской Федерации», – говорится в документе.
NED также финансировал Disinformation Index Foundation, вносившую в черные списки СМИ вроде Federalist, Newsmax и других.
Бюджет также предусматривает закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) с передачей оставшихся программ госдепу.