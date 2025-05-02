США намерены повысить оборонные расходы до триллиона долларов

«Бюджет прекращает финансирование этой программы, которая при администрации Байдена использовалась для деанонимизации журналистов, распространения пропаганды и создания черных списков консервативных СМИ, что позволит сэкономить $315 млн. В марте 2025 г. было установлено, что украинская организация по дезинформации, финансируемая NED, деанонимизировала американских журналистов, требовала преследования сторонников Трампа и клеймила таких людей, как вице-президент Вэнс, как «иностранных пропагандистов Российской Федерации», – говорится в документе.