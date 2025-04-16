Дональд Трамп хочет резко сократить расходы на госдепартамент

Дональд Трамп хочет резко сократить расходы на госдепартаментРассматривается возможность урезать бюджет ведомства почти на 50%
В 2026 финансовом году бюджет госдепартамента США могут урезать на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Сокращения коснутся нескольких программ ведомства, включая реализуемые Агентством по международному развитию (USAID, его функции планировалось передать в структуру госдепа).
Программы гуманитарной помощи могут потерять 54% средств, а инициативы по здравоохранению – 55%. Упоминается также «полное сокращение» финансирования международных миротворческих операций. Около 90% финансирования международных организаций также будет свернуто. «Поддержка Объединенных наций (ООН. – «Ведомости»), НАТО и 20 других организаций будет прекращена», – утверждается в материале WP со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный административно-бюджетным управлением при Белом доме (OBM).
Стоит уточнить, что, согласно бюджетным планам, расходы госдепа на НАТО составляют менее $90 млн и не связаны напрямую с военными вопросами. Последние курируются министерством обороны США.
В документе OBM также упомянуты возможные ограничения на наем в госдеп новых сотрудников и на повышение зарплат. Одновременно с этим предлагается уменьшить количество льгот и поездок для дипслужащих. Полагается нужным сокращение должностей за счет объединения нескольких с похожим функционалом. Предусмотрено и упразднение некоторых отделов.
Отдельно можно выделить предположительные планы сократить программы международной помощи более чем на четверть и упразднить инициативу по расселению союзников США из Афганистана, бежавших после падения правительства Ашрафа Гани в августе 2021 г. Допускается и приостановка финансирования образовательных инициатив, включая международно известную программу Фулбрайта.
Нетронутыми останутся программа иностранного военного финансирования (FMF) для таких союзников, как Израиль и Египет, на $5,1 млрд в год и часть проектов по здравоохранению, включая PEPFAR на $2,9 млрд, направленный на борьбу со СПИДом. Из глобальных организаций сокращения финансирования со стороны США смогут избежать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Будет также создан специальный резервный фонд на $2,1 млрд. По информации WP, хоть предложения и были переданы в госдеп на прошлой неделе, они не конечны и будут еще обсуждаться в самом ведомстве, где могут появиться альтернативные планы.
Планы по сокращению не затронули значимые секторальные вопросы, говорит замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Например, ИКАО важна как с точки зрения внутренних и внешних перевозок, так и с точки зрения продвижения выгодных для США стандартов. И все же, по словам эксперта, подобных урезаний ранее не бывало, не считая неудавшихся попыток первой администрации Трампа при госсекретаре Рексе Тиллерсоне. Если действия будут последовательными, то уменьшение финансирования и сокращение персонала могут увеличить эффективность американской дипломатии, а также улучшить подготовку американских дипломатов. Но добиться этого будет непросто, сказал Павлов.
Без конгресса реализовать изменения в бюджете такого большого ведомства, как госдеп, не получится, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что единолично президент может только временно удерживать часть финансирования, для более полных решений нужны либо поправки в нынешний бюджет, либо соответствующие пункты в проекте будущего бюджета – все это должно быть одобрено конгрессом.
Согласно существующему законодательству, президент имеет право удерживать финансирование, одобренное конгрессом, только в течение 45 дней.
Но получение Трампом поддержки по этому вопросу со стороны даже однопартийцев будет сложной задачей, продолжает она. Многое будет зависеть от состояния экономики к осени (когда должны в очередной раз согласовывать финансирование правительства): если она будет расти или будет стабильна, то республиканцы могут поддержать президента, если нет, то они могут отказаться от некоторых из его предложений. «Трамп, возможно, пытается выторговать у конгресса уступки по другим вопросам, поэтому для начала может направить им завышенные требования по сокращению бюджета того же госдепа», – резюмировала Журавлева.