Дональд Трамп хочет резко сократить расходы на госдепартамент

Но получение Трампом поддержки по этому вопросу со стороны даже однопартийцев будет сложной задачей, продолжает она. Многое будет зависеть от состояния экономики к осени (когда должны в очередной раз согласовывать финансирование правительства): если она будет расти или будет стабильна, то республиканцы могут поддержать президента, если нет, то они могут отказаться от некоторых из его предложений. «Трамп, возможно, пытается выторговать у конгресса уступки по другим вопросам, поэтому для начала может направить им завышенные требования по сокращению бюджета того же госдепа», – резюмировала Журавлева.