Си Цзиньпин хочет сблизиться с Вьетнамом и Малайзией из-за торговой войны с США

По итогам визита было заключено 45 соглашений, в том числе по запуску масштабного железнодорожного сотрудничества между Китаем и Вьетнамом (только проект железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон оценивается в $8 млрд). Также заключены соглашения по инфраструктуре, ИИ, торговле, гуманитарной сфере и медиа. Кроме того, Си представил еще шесть мер в рамках «строительства общей судьбы» с Вьетнамом. Пункты Си включают в себя достижение высокого уровня политического доверия (регулярные контакты на разном уровне), сотрудничество по безопасности, более тесное индустриальное, гуманитарное и международное сотрудничество, а также выработку морского кодекса поведения в контексте споров стран в Южно-Китайском море. То Лам, в свою очередь, назвал визит Си историческим, указывает «Синьхуа». Он тоже обозначил четыре главных направления в отношениях с КНР. Среди них поддержание стратегических обменов и укрепление политического доверия, развитие сотрудничества во всех областях, упрочение благоприятной социальной основы и строительство мирной и стабильной среды в новую эпоху.