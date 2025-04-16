Си Цзиньпин хочет сблизиться с Вьетнамом и Малайзией из-за торговой войны с США

Си Цзиньпин хочет сблизиться с Вьетнамом и Малайзией из-за торговой войны с СШАПрезидент США Дональд Трамп считает, что Пекин и Ханой плетут заговор
Председатель КНР Си Цзиньпин 15 апреля завершил свой первый в 2025 г. зарубежный государственный визит во Вьетнам. Затем он вылетел в столицу Малайзии Куала-Лумпур, после чего китайский лидер намерен посетить еще и Камбоджу. Визит Си проходит на фоне обострившейся в апреле торговой войны между его страной и США, которую развязал президент США Дональд Трамп: стороны подняли заградительные тарифы друг для друга выше 100%. При этом отложенные пока Трампом до 9 июля пошлины серьезно угрожали и во многом ориентированным на экспорт в США экономикам Вьетнама (пошлины подняты до 46%), Малайзии (до 24%) и Камбоджи (до 49%).
Во Вьетнаме 14–15 апреля Си встретился с ключевыми руководителями страны – генсеком ЦК правящей компартии То Ламом, президентом Лыонг Кыонгом, а также премьером Фам Минь Тинем. Председатель Китая призывал южных соседей вместе противостоять «гегемонизму и унилатерализму». Си уверен, что в торговых войнах не будет победителей. А китайский сверхкрупный рынок всегда открыт для Вьетнама, заверил он. Отношения Вьетнама и КНР он сравнивал с отношением товарищей и братьев, которые продолжают свое движение по пути социализма.
По итогам визита было заключено 45 соглашений, в том числе по запуску масштабного железнодорожного сотрудничества между Китаем и Вьетнамом (только проект железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон оценивается в $8 млрд). Также заключены соглашения по инфраструктуре, ИИ, торговле, гуманитарной сфере и медиа. Кроме того, Си представил еще шесть мер в рамках «строительства общей судьбы» с Вьетнамом. Пункты Си включают в себя достижение высокого уровня политического доверия (регулярные контакты на разном уровне), сотрудничество по безопасности, более тесное индустриальное, гуманитарное и международное сотрудничество, а также выработку морского кодекса поведения в контексте споров стран в Южно-Китайском море. То Лам, в свою очередь, назвал визит Си историческим, указывает «Синьхуа». Он тоже обозначил четыре главных направления в отношениях с КНР. Среди них поддержание стратегических обменов и укрепление политического доверия, развитие сотрудничества во всех областях, упрочение благоприятной социальной основы и строительство мирной и стабильной среды в новую эпоху.
Несмотря на то что главным торговым партнером Вьетнама является Китай ($260 млрд, где $162 млрд – это поставки КНР), апрельский удар со стороны Трампа по нему был очень болезненным, так как большая часть экспорта страны приходится именно на США ($137 млрд из общего товарооборота с Америкой в $150 млрд).
Кроме того, старший торговый советник Трампа по торговле Питер Наварро добивается того, чтобы Вьетнам прекратил играть роль реэкспортера китайских товаров. И предварительно Ханой пошел навстречу практически всем американским требованиям: еще до отсрочки Трампа власти Вьетнама обязались снизить для американских товаров пошлины до нуля, устранить нетарифные ограничения, а также закупить продукции на $90 млрд. Тем не менее Трамп накануне так оценил визит Си: «Прекрасно, замечательная встреча. Типа: «Давайте подумаем, как нам надуть США» (использованный им глагол screw несет оттенок, близкий к нецензурному. – «Ведомости»)».
В аэропорту Куала-Лумпура Си, который посещает за 12 лет Малайзию всего второй раз, встречал лично премьер Анвар Ибрагим. В своей статье для малазийских СМИ генсек КПК призвал укреплять сотрудничество в сфере промышленности и поддерживать стабильность глобальных цепочек поставок. Рядом с Малайзией, через Малаккский пролив, проходит один из самых важных для Китая торговых морских путей. Для Малайзии экспорт в КНР и США в 2024 г. был примерно одинаковым – на уровне около $40 млрд.
Наконец, последней точкой турне Си станет Камбоджа, одна из самых близких Пекину политически стран АСЕАН. В этой стране только 5 апреля был открыт на базе «Реам» совместный «учебный центр материально-технического обеспечения» двух стран, строительство которого финансировалось Пекином. По официальному заявлению минобороны КНР, он предназначен для поддержки «в проведении антитеррористических операций, предотвращении стихийных бедствий, а также организации и проведении совместных тренировок». В западных СМИ этот объект рассматривают как еще одну зарубежную военно-морскую базу КНР.
Вряд ли у Китая получится создать какие бы то ни было альянсы в регионе, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его словам, страны Юго-Восточной Азии не заинтересованы в каком-либо обязывающем объединении с Китаем, а в отношениях КНР с некоторыми из них, включая Вьетнам, свою негативную роль играют территориальные претензии. При этом определенных успехов визит Си все же достиг, особенно в обсуждении вопросов открытия производств и инвестиций. Как отмечает эксперт, фактор Трампа теоретически может сблизить КНР и государства региона, но на практике они готовы развивать взаимодействие с Пекином только до определенных границ. «Никто из стран Юго-Восточной Азии не готов броситься в объятья Китая», – резюмирует Луконин.
Государства региона уже достаточно близко сотрудничают с Китаем, АСЕАН совокупно является его основным торговым партнером, напоминает директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. Вся региональная политика в принципе построена на двух опорах – взаимодействии с Китаем и с США, а также на балансировании между ними. Визит Си следует расценивать в этой логике, уверена Колдунова. И вряд ли сейчас они сильно «разозлят Трампа», так как страны АСЕАН ранее уже инициировали переговоры с ним о тарифах, отмечает эксперт.
В случае необходимости сделать жесткий выбор между США и Китаем странам региона было бы критически сложно, соглашается руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Сам же визит Си очень важен, так как Китай выстраивает вокруг себя ауру процветания в контексте развития торговли и капиталов. Таким образом, Пекин показывает, что готов играть не только в обороне в условиях «наскока» Трампа, заключает Мосяков.