МИД Швеции: Трамп преувеличивает «российскую и китайскую агрессию» у Гренландии

Как заявил Юнсон в интервью изданию, хотя активность сверхдержав в Арктике действительно растет, «если заявлять, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, то, согласно нашим оценкам по региону, это преувеличение». Он отметил, что увеличение числа китайских судов в регионе носит ограниченный характер и касается в основном исследовательских кораблей. Датские эксперты по безопасности также назвали подобные заявления Трампа плодом его воображения.