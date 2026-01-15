МИД Швеции: Трамп преувеличивает «российскую и китайскую агрессию» у Гренландии
Министр обороны Швеции Паль Юнсон опроверг утверждения президента США Дональда Трампа о том, что вокруг Гренландии находятся российские и китайские корабли, назвав это преувеличением, сообщает The Telegraph.
Как заявил Юнсон в интервью изданию, хотя активность сверхдержав в Арктике действительно растет, «если заявлять, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, то, согласно нашим оценкам по региону, это преувеличение». Он отметил, что увеличение числа китайских судов в регионе носит ограниченный характер и касается в основном исследовательских кораблей. Датские эксперты по безопасности также назвали подобные заявления Трампа плодом его воображения.
При этом шведский министр подтвердил, что Швеция и ее союзники по НАТО осознают миссию России по восстановлению своего военного присутствия в Арктике и готовы противодействовать угрозам. Он сообщил, что Стокгольм инвестирует в космические возможности, включая закупку до 10 военных спутников, и обладает специализированными войсками для действий в арктических условиях.
14 января Трамп потребовал от НАТО немедленного вывода сил Дании из Гренландии. В соцсети TruthSocial он написал, что только США могут справиться с «угрозой», которую там якобы создают Россия и Китай, а у Дании на острове только «две собачьи упряжки».
В тот же день Белый дом опубликовал в соцсети X сообщение с предложением жителям Гренландии выбрать курс между США и Китаем с Россией. К публикации прикреплено изображение с двумя собачьими упряжками, перед которыми обозначены два пути: один – в сторону США, другой – в сторону Китая и России. Пост сопровождается подписью: «Какой путь, гренландец?».