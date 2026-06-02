Поставки газа по «Турецкому потоку» в ЕС в мае выросли на 3%Спрос на российское топливо остается на повышенном уровне из-за дефицита СПГ на мировом рынке
Экспорт российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в мае 2026 г. вырос на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 1,47 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
По сравнению с показателем апреля этого года поставки выросли в 1,6 раза. Среднесуточный объем прокачки в прошлом месяце составил 47,4 млн куб. м в сутки.
