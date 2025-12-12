Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии Financial Times
Сооснователь и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признан человеком года по версии газеты Financial Times. Издание отмечает, что именно он стал ключевой фигурой в мировой технологической трансформации, превратив компанию Nvidia из производителя видеокарт в центральный элемент инфраструктуры искусственного интеллекта.
По данным FT, компания Хуанга в последние годы оказалась в центре глобальной гонки за ИИ-технологии: ее графические процессоры используют крупнейшие модели ИИ (от ChatGPT до Gemini), а спрос на оборудование Nvidia настолько велик, что превышает производственные возможности. Издание подчеркивает, что «Nvidia фактически задает архитектуру будущей технологической эпохи, а правительства и корпорации по всему миру борются за доступ к ее вычислительным мощностям».
В материале также отмечается, что Хуанг стал важной фигурой не только в бизнесе, но и в геополитике. Компания удерживает роль ключевого игрока в США на фоне ограничений поставок в Китай, а сам Хуанг участвует в обсуждении стратегии развития ИИ с президентом США Дональдом Трампом.
FT считает, что влияние главы Nvidia на формирование новой технологической парадигмы делает его «человеком, который определяет будущее индустрии».
11 декабря журнал Times сделал архитекторов искусственного интеллекта людьми года. По версии журнала, они «положили начало эпохе мыслящих машин, поразили и обеспокоили человечество, преобразили настоящее и вышли за рамки возможного».