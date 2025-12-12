Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии Financial Times

По данным FT, компания Хуанга в последние годы оказалась в центре глобальной гонки за ИИ-технологии: ее графические процессоры используют крупнейшие модели ИИ (от ChatGPT до Gemini), а спрос на оборудование Nvidia настолько велик, что превышает производственные возможности. Издание подчеркивает, что «Nvidia фактически задает архитектуру будущей технологической эпохи, а правительства и корпорации по всему миру борются за доступ к ее вычислительным мощностям».