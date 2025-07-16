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Politico: Франция не станет участвовать в закупке американского оружия для Киева

Ведомости

Париж не станет участником инициативы по отправке Киеву американского оружия, пишет Politico.

По данным издания, когда генсек НАТО Марк Рютте в Овальном кабинете Белого дома перечислял страны, поддерживающие план по отправке оружия США на Украину, Франция не попала в этот список. Указывается, что президент Эммануэль Макрон уже давно призывает европейцев создавать собственную оборонно-промышленную базу за счет местных закупок. Два французских чиновника сообщили Politico, что Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия по этой причине. Кроме того, французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, сокращая бюджет и сдерживая растущий дефицит.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправить Украине американское вооружение, за которое заплатят европейские страны. Американский лидер назвал соглашение «очень крупным». Боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени.

15 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не присоединится к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Украине. До объявления Трампом сделки министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что Будапешт не намерен заниматься финансированием закупок американских вооружений для Киева, если Вашингтон официально предложит Евросоюзу такой сценарий.

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