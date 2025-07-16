Politico: Франция не станет участвовать в закупке американского оружия для Киева

По данным издания, когда генсек НАТО Марк Рютте в Овальном кабинете Белого дома перечислял страны, поддерживающие план по отправке оружия США на Украину, Франция не попала в этот список. Указывается, что президент Эммануэль Макрон уже давно призывает европейцев создавать собственную оборонно-промышленную базу за счет местных закупок. Два французских чиновника сообщили Politico, что Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия по этой причине. Кроме того, французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, сокращая бюджет и сдерживая растущий дефицит.