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Премьер: Чехия не будет закупать оружие для Киева в рамках соглашения ЕС и США

Ведомости

Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Украине, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. Его слова передает «РИА Новости».

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.

Он также дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта. В противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.

До объявления сделки Трампом 14 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не намерен заниматься финансированием закупок американских вооружений для Киева, если Вашингтон официально предложит Евросоюзу такой сценарий.

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