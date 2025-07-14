Сийярто: Венгрия не станет финансировать закупки оружия для Киева

Вместе с тем, по мнению венгерского министра, возможное возобновление поставок американских вооружений на Украину не означает отказ президента США Дональда Трампа от продолжения усилий по урегулированию конфликта. Сийярто заявил, что «никто не сделал для мира на Украине столько, сколько Трамп». Глава МИДа республики считает, что мирные усилия американского лидера были бы успешнее, если бы ему не препятствовали европейские и украинские лидеры.