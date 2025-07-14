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Сийярто: Венгрия не станет финансировать закупки оружия для Киева

Ведомости

Будапешт не намерен заниматься финансированием закупок американских вооружений для Киева, если Вашингтон официально предложит Евросоюзу (ЕС) такой сценарий. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем, по мнению венгерского министра, возможное возобновление поставок американских вооружений на Украину не означает отказ президента США Дональда Трампа от продолжения усилий по урегулированию конфликта. Сийярто заявил, что «никто не сделал для мира на Украине столько, сколько Трамп». Глава МИДа республики считает, что мирные усилия американского лидера были бы успешнее, если бы ему не препятствовали европейские и украинские лидеры.

11 июля Трамп объявил о сделке по поводу поставок оружия между США, НАТО и Украиной. Согласно договору, Вашингтон поставит вооружение Североатлантическому альянсу, а НАТО направит его Киеву. 14 июля Трамп подтвердил, что собирается отправить Украине комплексы Patriot. Он назвал это бизнесом для США, обратив внимание, что платить будет Европа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день заявил, что поставки вооружений, амуниции и военной техники США на Украину продолжались и продолжаются, а российская сторона действует, исходя из этого факта.

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