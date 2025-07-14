Кремль оценил планы Трампа поставить комплексы Patriot для Украины
Поставки вооружений, амуниции и военной техники США на Украину продолжались и продолжаются. Российская сторона действует исходя из этого факта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Было много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки [ракетных систем Patriot] будут оплачиваться со стороны Европы – что-то будут оплачивать, что-то не будут», – добавил он.
1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что приостановка поставок оружия не была политическим решением, а была связана с обзором состояния арсеналов.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил о сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок оружия. В рамках соглашения Вашингтон поставит вооружение Североатлантическому альянсу, а НАТО направит его Киеву. В этот же день начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что поддержка США продолжится «в ближайшем будущем» и Вашингтон может отправить Киеву системы противовоздушной обороны.
14 июля Трамп подтвердил, что собирается отправить Украине комплексы Patriot. По его словам, для США это бизнес, а платить будет Европа.