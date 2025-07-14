Кремль оценил планы Трампа поставить комплексы Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил о сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок оружия. В рамках соглашения Вашингтон поставит вооружение Североатлантическому альянсу, а НАТО направит его Киеву. В этот же день начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что поддержка США продолжится «в ближайшем будущем» и Вашингтон может отправить Киеву системы противовоздушной обороны.