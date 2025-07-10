Рубио объяснил приостановку поставок оружия США на Украину

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме указал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В тот же день на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.