Рубио объяснил приостановку поставок оружия США на Украину
Приостановка поставок оружия на Украину со стороны США не была политическим решением. Она была связана с обзором состояния арсеналов. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Это был обзор, в ходе которого определенные боеприпасы были временно поставлены на паузу. Ради этого обзора», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Рубио, минобороны США постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий. Кроме того, он указал, что американское руководство было осведомлено о таком пересмотре.
1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США..
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что приостановка поставок боеприпасов Киеву связана с общей проверкой военной помощи в Пентагоне. На вопрос, было ли решение приостановить поставки оружия Украине принято президентом или Пентагон действовал без его одобрения, Левитт подчеркнула: «Нет, ни то, ни другое не соответствует действительности».
Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме указал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В тот же день на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.
Позднее решение подтвердил Пентагон. Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл сообщил, что министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину по указанию Трампа. Axios со ссылкой на источники писал, что президент США пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить стране 10 ракет-перехватчиков для Patriot.