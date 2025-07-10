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WP: Трамп одобрил некоторые запросы Зеленского по поставкам оружия

Ведомости

Президент США Дональд Трамп одобрил некоторые запросы украинского лидера Владимира Зеленского по поставкам оружия, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник из Белого дома. Какое именно вооружение будет поставляться, в издании не уточнили.

Украина «просила очень конкретные вещи и президент удовлетворил некоторые из них», заявил источник газеты.

9 июня Трамп сказал во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на дополнительные батареи американской системы ПВО Patriot, но отметил высокую стоимость и дефицит установки.

Зеленский передал Трампу пожелания по оружию во время саммита НАТО 25 июня. Позднее ряд американских СМИ сообщали, что Пентагон самостоятельно решил приостановить поставки некоторых видов вооружения Украине. 8 июля Трамп заявил, что не знает, кто дал разрешение на приостановку военной помощи Украине.

Сейчас министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину «по указанию президента Трампа», чтобы «украинцы могли защитить себя, пока идет работа по установлению прочного мира».

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