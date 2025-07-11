Буданов: поддержка США Украине продолжится «в ближайшем будущем»
Американская поддержка Украине продолжится «в ближайшем будущем». Вашингтон может отправить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
«Позиция [президента США Дональда] Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как глава спецслужбы, я знаю больше», – подчеркнул Буданов.
11 июля Трамп сообщил о новой сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок американского оружия. В рамках соглашения Вашингтон поставит оружие Североатлантическому альянсу, после чего НАТО передает вооружения Украине, пояснил американский президент.
Днем ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что президент США впервые с момента возвращения в Белый дом распорядится направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий. Речь может идти о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн.
9 июля Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на дополнительные батареи американской системы Patriot. При этом он отметил высокую стоимость и дефицит установки.