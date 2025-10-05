Во Франции объявили состав нового правительства под руководством Лекорню
Во Франции сформирован новый кабинет министров под председательством Себастьена Лекорню, назначенного премьер-министром 9 сентября. Состав правительства был официально объявлен 5 октября генеральным секретарем Елисейского дворца Эммануэлем Муленом, передает Ouest-France.
Новый кабинет, в котором около трети министров не входили в предыдущее правительство, сохранил ряд ключевых фигур, но в него также вошли новые лица, отмечает издание.
- Министр вооруженных сил: пост главы оборонного ведомства, который ранее занимал сам Лекорню, перешел к Брюно Ле Мэру, бывшему министру экономики и финансов.
Назначение Лекорню на пост премьер-министра последовало за отставкой правительства Франсуа Байру, которая произошла после того, как национальное собрание (нижняя палата парламента) 8 сентября 2025 г. выразило ему вотум недоверия. Лекорню, который до этого занимал пост министра вооруженных сил, стал пятым премьер-министром с момента переизбрания Эммануэля Макрона на второй срок в 2022 г.
Первое заседание министров нового правительства запланировано на понедельник, 6 октября. Ожидается, что в дальнейшем состав кабинета будет дополнен новыми министрами-делегатами после выступления премьера с речью о генеральной политике в парламенте на следующей неделе.