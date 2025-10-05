Газета
Во Франции объявили состав нового правительства под руководством Лекорню

Ведомости

Во Франции сформирован новый кабинет министров под председательством Себастьена Лекорню, назначенного премьер-министром 9 сентября. Состав правительства был официально объявлен 5 октября генеральным секретарем Елисейского дворца Эммануэлем Муленом, передает Ouest-France.

Новый кабинет, в котором около трети министров не входили в предыдущее правительство, сохранил ряд ключевых фигур, но в него также вошли новые лица, отмечает издание.

  • Министр вооруженных сил: пост главы оборонного ведомства, который ранее занимал сам Лекорню, перешел к Брюно Ле Мэру, бывшему министру экономики и финансов.

  • Глава МИДа: Жан-Ноэль Барро сохранил свой портфель министра Европы и иностранных дел.

  • Силовые и правоохранительные ведомства: свои посты сохранили Брюно Ретайо на посту министра внутренних дел и Жеральд Дарманен в должности министра юстиции.

  • Другие назначения: в новом правительстве также остались Рашида Дати (культура), Катрин Вотрен (труд, здоровье и солидарность) и Анни Женевар (сельское хозяйство).

    • Общенациональная забастовка во Франции против политики жесткой экономии
    18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка «Заблокируй все», направленная против бюджетной политики правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, в рамках самой крупной с 2023 г. акции протеста на улицы вышло более миллиона человек. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 181 манифестант задержан, отмечает BFMTV.
    1  / 10

    18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка «Заблокируй все», направленная против бюджетной политики правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, в рамках самой крупной с 2023 г. акции протеста на улицы вышло более миллиона человек. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 181 манифестант задержан, отмечает BFMTV. / Thibault Camus / AP

    Назначение Лекорню на пост премьер-министра последовало за отставкой правительства Франсуа Байру, которая произошла после того, как национальное собрание (нижняя палата парламента) 8 сентября 2025 г. выразило ему вотум недоверия. Лекорню, который до этого занимал пост министра вооруженных сил, стал пятым премьер-министром с момента переизбрания Эммануэля Макрона на второй срок в 2022 г.

    Первое заседание министров нового правительства запланировано на понедельник, 6 октября. Ожидается, что в дальнейшем состав кабинета будет дополнен новыми министрами-делегатами после выступления премьера с речью о генеральной политике в парламенте на следующей неделе.

