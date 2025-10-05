Во Франции объявили состав нового правительства под руководством Лекорню

Назначение Лекорню на пост премьер-министра последовало за отставкой правительства Франсуа Байру, которая произошла после того, как национальное собрание (нижняя палата парламента) 8 сентября 2025 г. выразило ему вотум недоверия. Лекорню, который до этого занимал пост министра вооруженных сил, стал пятым премьер-министром с момента переизбрания Эммануэля Макрона на второй срок в 2022 г.