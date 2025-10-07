Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: Макрон может распустить парламент

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон загнан в угол и может распустить парламент, что, скорее всего, приведет к росту поддержки лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и ее партии на следующих выборах. Об этом пишет The New York Times.

По словам старшего преподавателя публичного права в Руанском университете Анн-Шарлен Беззина, во Франции исчерпаны все возможности для формирования стабильного правительства в этом парламенте и лучшее решение – выборы и роспуск парламента, что «прояснит волю народа».

Отмечается также, что крайне правые и крайне левые в существующем Национальном собрании сходятся только в том, что во Франции нужны не только косметические изменения, но и «жесткая борьба с господином Макроном, чья заметная роль на мировой арене сопровождается разрушением политического фундамента внутри страны».

Почему премьер Франции Лекорню покинул пост до утверждения правительства

Политика / Международные новости

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, проработав на своем посту 27 дней. Это случилось после того, как Лекорню обнародовал состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».

Le Figaro писала, что после этого в стране набирает популярность идея об отставке Макрона.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её