NYT: Макрон может распустить парламент
Президент Франции Эммануэль Макрон загнан в угол и может распустить парламент, что, скорее всего, приведет к росту поддержки лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и ее партии на следующих выборах. Об этом пишет The New York Times.
По словам старшего преподавателя публичного права в Руанском университете Анн-Шарлен Беззина, во Франции исчерпаны все возможности для формирования стабильного правительства в этом парламенте и лучшее решение – выборы и роспуск парламента, что «прояснит волю народа».
Отмечается также, что крайне правые и крайне левые в существующем Национальном собрании сходятся только в том, что во Франции нужны не только косметические изменения, но и «жесткая борьба с господином Макроном, чья заметная роль на мировой арене сопровождается разрушением политического фундамента внутри страны».
6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, проработав на своем посту 27 дней. Это случилось после того, как Лекорню обнародовал состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».
Le Figaro писала, что после этого в стране набирает популярность идея об отставке Макрона.