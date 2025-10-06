Газета
Политика

После ухода премьера Лекорню во Франции растут призывы к отставке Макрона

Ведомости

После отставки бывшего премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, который проработал на этом посту меньше месяца, в стране набирает популярность идея об отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Figaro.

В частности, вице-президент ассоциации мэров Франции, мэр Канн Давид Лиснар заявил, что Макрон должен подать в отставку «в интересах Франции». Он также выступил против роспуска правительства, заявив, что «это не является решением».

Лекорню подал прошение об отставке 6 октября. На своем посту он проработал 27 дней. 

Левая партия Франции инициирует вотум недоверия премьеру Лекорню

Политика / Международные новости

Его предшественник, Франсуа Байру, ушел в отставку в тот же день, после провала голосования по вотуму доверия его правительству и плану спасения хронически дефицитного бюджета. Оппозиция справа и слева отказала 8 сентября во время голосования в национальном собрании (нижняя палата парламента) ему в доверии, он набрал 364 голоса «против» при 194 голосах «за» от депутатов пропрезидентских центристских партий.

Состав правительства под председательством Лекорню был официально объявлен 5 октября – за день до его отставки. Новый кабинет, в котором около трети министров не входили в предыдущее правительство, сохранил ряд ключевых фигур, но в него также вошли новые лица. Пост главы минобороны Франции (ведомства, которое ранее возглавлял сам Лекорню) перешел к Брюно Ле Мэру, бывшему министру экономики и финансов. Свои посты сохранили министр внутренних дел Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.

