Левая партия Франции инициирует вотум недоверия премьеру Лекорню

Его предшественник, Франсуа Байру, ушел в отставку в тот же день, после провала голосования по вотуму доверия его правительству и плану спасения хронически дефицитного бюджета. Программа предполагала урезание расходов на 44 млрд евро, включая индексацию пенсий, зарплаты госслужащих, новые вакансии в бюджетной сфере, закупки лекарств и другие социальные расходы. Оппозиция справа и слева отказала 8 сентября во время голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента) ему в доверии, он набрал 364 голоса «против» при 194 голосах «за» от депутатов пропрезидентских центристских партий.