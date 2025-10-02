Левая партия Франции инициирует вотум недоверия премьеру Лекорню
Левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) намерена в ближайшие дни внести вотум недоверия новому премьер-министру Себастьену Лекорню. Об этом заявил координатор партии Мануэль Бомпар.
«Вотум недоверия будет выдвинут до конца недели при поддержке всех левых депутатов, которые выразили желание его подписать. На следующей неделе мы проголосуем за вотум недоверия Лекорню и его несчастному бюджету», – написал Бомпар в соцсети X.
9 сентября президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны главу минобороны, члена пропрезидентской центристской либеральной партии «Возрождение» Себастьена Лекорню.
Его предшественник, Франсуа Байру, ушел в отставку в тот же день, после провала голосования по вотуму доверия его правительству и плану спасения хронически дефицитного бюджета. Программа предполагала урезание расходов на 44 млрд евро, включая индексацию пенсий, зарплаты госслужащих, новые вакансии в бюджетной сфере, закупки лекарств и другие социальные расходы. Оппозиция справа и слева отказала 8 сентября во время голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента) ему в доверии, он набрал 364 голоса «против» при 194 голосах «за» от депутатов пропрезидентских центристских партий.