Почему премьер Франции Лекорню покинул пост до утверждения правительства

Во Франции нарастает политический кризис
Илья Лакстыгал
Себастьян Лекорню пробыл исполняющим обязанности премьера Франции всего 27 дней
Себастьян Лекорню пробыл исполняющим обязанности премьера Франции всего 27 дней / STEPHANE MAHE / AFP

Выдвинутый 9 сентября на пост премьера Макроном Лекорню ушел в отставку уже через 27 дней. Он подал прошение на имя президента, удовлетворенное тем 6 октября. Выходец из лояльной Макрону партии «Возрождение», Лекорню подтвердил отставку в обращении, опубликованном аккаунтом французского правительства в Х.

Отставка произошла после того, как Лекорню обнародовал состав сформированного им нового правительства. По его словам, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью». Лекорню заверил, что контактировал с бизнесом и профсоюзами по вопросам социальных расходов, пенсий, проблемам женщин на фоне двух массовых акций, которые прошли в стране. Первая – демонстрация под лозунгом «Заблокируй все» – прошла 10 сентября, в первый день работы Лекорню, против проекта «спасения» бюджета от дефицита урезанием социальных расходов за счет отмены индексации пенсий и зарплат бюджетников на 44 млрд евро. Вторая – всеобщая забастовка 18 сентября.

Формирование правительства Лекорню шло на фоне экономических трудностей. По сентябрьскому прогнозу статистического института INSEE, рост ВВП по итогам III квартала составит 0,3% г/г, по итогам года – 0,6–0,7%. В III квартале 2024 г. аналогичный рост был 1,3%, за год – 1,1%. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции в начале работы Лекорню с АА до А+ из-за политической нестабильности и проблем с госдолгом. Дефицит бюджета достиг 5,8% ВВП (норма в ЕС – 3%). По мнению доцента кафедры европейской безопасности СПбГУ Алексея Чихачева, как в свое время предыдущему премьеру Франсуа Байру, новому правительству придется продлить бюджет 2025 г.: «Он, в свою очередь, был продленным бюджетом 2024 г. Быстро провести коррекцию вряд ли удастся».

После ухода премьера Лекорню во Франции растут призывы к отставке Макрона

Политика / Международные новости

Лекорню заметил, что вел переговоры и с составляющей с 2024 г. относительное большинство парламентской оппозицией, «поскольку именно она во многом решает судьбу и будущее не только правительства, но и страны посредством принятия бюджета». Главный вопрос – как спасти бюджет и кто за это заплатит. Левые продвигают названный Байру конфискационным «налог Цукмана» на активы более 100 млн евро. «К утру понедельника условия для того, чтобы я мог исполнять обязанности премьера и позволить правительству завтра предстать перед Национальным собранием, уже не были выполнены. По трем причинам», – отметил Лекорню. Во-первых, оппозиция не обратила внимания на отказ власти прибегнуть к ст. 49.3 конституции, дающей провести законопроект о бюджете без обсуждения с парламентом, как в 2023 г. премьер Элизабет Борн провела повышение пенсионного возраста. Во-вторых, по словам Лекорню, оппозиция ведет себя, «будто составляет абсолютное большинство». В-третьих, желаемый оппозицией состав правительства мог якобы повлиять на президентские выборы в 2027 г., этот кабмин стал бы «самым парламентским вопросом за всю Пятую республику», но «ни в коем случае не следует повторять плохие времена Четвертой республики» 1946–1958 гг. с ее более чем 20 правительствами.

В новом правительстве, вызвавшем критику слева и справа, сохраняли посты глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен из кабмина Байру. Другие работали в иных правительствах при Макроне. Больше всего недовольства вызвал сменщик Лекорню в минобороны – Брюно Ле Мэр, министр экономики в 2017–2024 гг. Ретайо в итоге отказался войти в правительство, так как Лекорню, по его словам, не предупредил о наличии там Ле Мэра и скрыл это. Бывший лидер правопопулистского «Национального объединения» (RN) депутат Марин Ле Пен назвала «жалким» возвращение «человека, который обанкротил Францию». Лидер входящих в левый «Новый народный фронт» (NFP) «Экологистов» Марин Тонделье сочла правительство некомпетентным. Лидер социалистов Оливье Фор нашел состав «чертовски похожим» на кабмин Байру.

Лекорню вел курс Макрона, все менее популярный у избирателей, отмечает Чихачев. По его мнению, новый кабинет имел шансы при компромиссе с умеренно правыми («Республиканцы») и умеренно левыми (социалисты), премьер не скрывал этого: «Крах предупредило отсутствие компромисса: социалисты хотели пост премьера, «Республиканцы» – широкой представленности. Возмутивший же всех Ле Мэр, по его словам, – человек, который должен был, по мысли Макрона, которому этот политик гарантированно лоялен, следить за растущим на 3 млрд евро в год пирогом военного бюджета.

На отставку Лекорню лидер «Непокоренной Франции» – леворадикального ядра коалиции левого «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон отреагировал предложением обсудить импичмент Макрону. В сентябре законопроект был поддержан 104 депутатами из 577. Лидер RN Жордан Барделла вновь предложил Макрону распустить парламент – возможность, которой тот не воспользовался при падении правительства Байру на фоне неблагоприятных рейтингов лояльных президенту центристов и высоких у левых и правых.

Проблемы, приведшие к беспрецедентно быстрому падению Лекорню, остались те же, что и у правительства Байру, констатирует завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, последовательные провалы и все более короткие сроки службы лояльных Макрону премьеров увеличивают шансы левых на пост главы правительства, хотя пока это еще маловероятно: «Кризис углубляется, встает проблема роспуска парламента, невыгодного Макрону».

