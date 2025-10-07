Почему премьер Франции Лекорню покинул пост до утверждения правительства

Лекорню заметил, что вел переговоры и с составляющей с 2024 г. относительное большинство парламентской оппозицией, «поскольку именно она во многом решает судьбу и будущее не только правительства, но и страны посредством принятия бюджета». Главный вопрос – как спасти бюджет и кто за это заплатит. Левые продвигают названный Байру конфискационным «налог Цукмана» на активы более 100 млн евро. «К утру понедельника условия для того, чтобы я мог исполнять обязанности премьера и позволить правительству завтра предстать перед Национальным собранием, уже не были выполнены. По трем причинам», – отметил Лекорню. Во-первых, оппозиция не обратила внимания на отказ власти прибегнуть к ст. 49.3 конституции, дающей провести законопроект о бюджете без обсуждения с парламентом, как в 2023 г. премьер Элизабет Борн провела повышение пенсионного возраста. Во-вторых, по словам Лекорню, оппозиция ведет себя, «будто составляет абсолютное большинство». В-третьих, желаемый оппозицией состав правительства мог якобы повлиять на президентские выборы в 2027 г., этот кабмин стал бы «самым парламентским вопросом за всю Пятую республику», но «ни в коем случае не следует повторять плохие времена Четвертой республики» 1946–1958 гг. с ее более чем 20 правительствами.