Почему премьер Франции Лекорню покинул пост до утверждения правительстваВо Франции нарастает политический кризис
Выдвинутый 9 сентября на пост премьера Макроном Лекорню ушел в отставку уже через 27 дней. Он подал прошение на имя президента, удовлетворенное тем 6 октября. Выходец из лояльной Макрону партии «Возрождение», Лекорню подтвердил отставку в обращении, опубликованном аккаунтом французского правительства в Х.
Отставка произошла после того, как Лекорню обнародовал состав сформированного им нового правительства. По его словам, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью». Лекорню заверил, что контактировал с бизнесом и профсоюзами по вопросам социальных расходов, пенсий, проблемам женщин на фоне двух массовых акций, которые прошли в стране. Первая – демонстрация под лозунгом «Заблокируй все» – прошла 10 сентября, в первый день работы Лекорню, против проекта «спасения» бюджета от дефицита урезанием социальных расходов за счет отмены индексации пенсий и зарплат бюджетников на 44 млрд евро. Вторая – всеобщая забастовка 18 сентября.
Формирование правительства Лекорню шло на фоне экономических трудностей. По сентябрьскому прогнозу статистического института INSEE, рост ВВП по итогам III квартала составит 0,3% г/г, по итогам года – 0,6–0,7%. В III квартале 2024 г. аналогичный рост был 1,3%, за год – 1,1%. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции в начале работы Лекорню с АА до А+ из-за политической нестабильности и проблем с госдолгом. Дефицит бюджета достиг 5,8% ВВП (норма в ЕС – 3%). По мнению доцента кафедры европейской безопасности СПбГУ Алексея Чихачева, как в свое время предыдущему премьеру Франсуа Байру, новому правительству придется продлить бюджет 2025 г.: «Он, в свою очередь, был продленным бюджетом 2024 г. Быстро провести коррекцию вряд ли удастся».
Лекорню заметил, что вел переговоры и с составляющей с 2024 г. относительное большинство парламентской оппозицией, «поскольку именно она во многом решает судьбу и будущее не только правительства, но и страны посредством принятия бюджета». Главный вопрос – как спасти бюджет и кто за это заплатит. Левые продвигают названный Байру конфискационным «налог Цукмана» на активы более 100 млн евро. «К утру понедельника условия для того, чтобы я мог исполнять обязанности премьера и позволить правительству завтра предстать перед Национальным собранием, уже не были выполнены. По трем причинам», – отметил Лекорню. Во-первых, оппозиция не обратила внимания на отказ власти прибегнуть к ст. 49.3 конституции, дающей провести законопроект о бюджете без обсуждения с парламентом, как в 2023 г. премьер Элизабет Борн провела повышение пенсионного возраста. Во-вторых, по словам Лекорню, оппозиция ведет себя, «будто составляет абсолютное большинство». В-третьих, желаемый оппозицией состав правительства мог якобы повлиять на президентские выборы в 2027 г., этот кабмин стал бы «самым парламентским вопросом за всю Пятую республику», но «ни в коем случае не следует повторять плохие времена Четвертой республики» 1946–1958 гг. с ее более чем 20 правительствами.
В новом правительстве, вызвавшем критику слева и справа, сохраняли посты глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен из кабмина Байру. Другие работали в иных правительствах при Макроне. Больше всего недовольства вызвал сменщик Лекорню в минобороны – Брюно Ле Мэр, министр экономики в 2017–2024 гг. Ретайо в итоге отказался войти в правительство, так как Лекорню, по его словам, не предупредил о наличии там Ле Мэра и скрыл это. Бывший лидер правопопулистского «Национального объединения» (RN) депутат Марин Ле Пен назвала «жалким» возвращение «человека, который обанкротил Францию». Лидер входящих в левый «Новый народный фронт» (NFP) «Экологистов» Марин Тонделье сочла правительство некомпетентным. Лидер социалистов Оливье Фор нашел состав «чертовски похожим» на кабмин Байру.
Лекорню вел курс Макрона, все менее популярный у избирателей, отмечает Чихачев. По его мнению, новый кабинет имел шансы при компромиссе с умеренно правыми («Республиканцы») и умеренно левыми (социалисты), премьер не скрывал этого: «Крах предупредило отсутствие компромисса: социалисты хотели пост премьера, «Республиканцы» – широкой представленности. Возмутивший же всех Ле Мэр, по его словам, – человек, который должен был, по мысли Макрона, которому этот политик гарантированно лоялен, следить за растущим на 3 млрд евро в год пирогом военного бюджета.
На отставку Лекорню лидер «Непокоренной Франции» – леворадикального ядра коалиции левого «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон отреагировал предложением обсудить импичмент Макрону. В сентябре законопроект был поддержан 104 депутатами из 577. Лидер RN Жордан Барделла вновь предложил Макрону распустить парламент – возможность, которой тот не воспользовался при падении правительства Байру на фоне неблагоприятных рейтингов лояльных президенту центристов и высоких у левых и правых.
Проблемы, приведшие к беспрецедентно быстрому падению Лекорню, остались те же, что и у правительства Байру, констатирует завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, последовательные провалы и все более короткие сроки службы лояльных Макрону премьеров увеличивают шансы левых на пост главы правительства, хотя пока это еще маловероятно: «Кризис углубляется, встает проблема роспуска парламента, невыгодного Макрону».