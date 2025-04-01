Лидер французской оппозиции Марин Ле Пен признана виновной

Президент NR и депутат европарламента Жордан Барделла сравнил решение суда с «казнью» французской демократии. О своей поддержке Ле Пен заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии и по совместительству зампредседателя совета министров Маттео Сальвини. Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс сказал, что «шокирован» приговором Ле Пен. В поддержку французской коллеги высказался на своей странице в Х (экс-Twitter) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но среди наблюдателей были и те, у кого решение суда не вызвало бурных эмоций. В связи с приговором Ле Пен лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» (ядро левой коалиции) Жан-Люк Меланшон заявил о необходимости вернуть народу право смещать избранных представителей, косвенно осудив то, что произошло с его идеологической противницей. А в заявлении социалистической партии, опубликованном на ее официальной странице в X, оглашен призыв уважать независимость правосудия и верховенство закона.