Лидер французской оппозиции Марин Ле Пен признана виновной

Лидер французской оппозиции Марин Ле Пен признана виновнойЕй запрещено участвовать в президентских выборах в 2027 году
Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» (NR) Марин Ле Пен признана 31 марта виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. Согласно приговору суда Парижа, политик лишается возможности избираться в органы власти в течение пяти лет, а также приговаривается к четырем годам лишения свободы, из которых первые два года она будет обязана носить электронный браслет, а затем два года провести под условным заключением. Кроме того, Ле Пен должна будет заплатить штраф в размере 100 000 евро. Об этом сообщила французская новостная сеть BFM TV. Газета Le Monde указала, что обвинение запрашивало пять лет заключения и штраф в 300 000 евро.
Президент NR и депутат европарламента Жордан Барделла сравнил решение суда с «казнью» французской демократии. О своей поддержке Ле Пен заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии и по совместительству зампредседателя совета министров Маттео Сальвини. Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс сказал, что «шокирован» приговором Ле Пен. В поддержку французской коллеги высказался на своей странице в Х (экс-Twitter) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но среди наблюдателей были и те, у кого решение суда не вызвало бурных эмоций. В связи с приговором Ле Пен лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» (ядро левой коалиции) Жан-Люк Меланшон заявил о необходимости вернуть народу право смещать избранных представителей, косвенно осудив то, что произошло с его идеологической противницей. А в заявлении социалистической партии, опубликованном на ее официальной странице в X, оглашен призыв уважать независимость правосудия и верховенство закона.
«Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Франции. Никогда этого не делали. А это внутреннее дело Франции. Но в целом наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Решение суда оказалось неожиданным, несмотря на то что такой приговор запрашивала прокуратура еще в конце 2024 г., говорит директор франко-российского исследовательского центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Он отметил, что реакция на приговор политического спектра слева от Ле Пен оказалась без сюрпризов, но правительство в целом пока молчит. «Маловероятный, но не невозможный вариант, который пока никем не предполагался, – это помилование Макроном. Тогда может получиться принципиально новая ситуация», – считает эксперт.
Процессуальное законодательство Франции предусматривает возможность обжалования приговора в апелляционной инстанции, а после ее прохождения – в ЕСПЧ, говорит адвокат BGP Litigation Алексей Лямин. Для подачи соответствующей жалобы у стороны есть 10 дней со дня его вынесения. «Судя по информации в СМИ, политик такой возможностью воспользуется, и ставить точку рано», – сказал юрист. Если сторона защиты не докажет безосновательность обвинений, приговор вступит в силу, но не лишит Ле Пен права подать жалобу против Франции, например, за нарушение ст. 6 и 13 Европейской конвенции по правам человека.
Под суд попала не только сама Ле Пен, но и почти 30 ее соратников. По данным телеканала France 24, обвинение вменяло им в вину схему хищений, с помощью которой с 2004 по 2016 г. группа якобы присвоила себе почти 3 млн евро. Ле Пен нанимала помощников якобы для работы в Европарламенте, но фактически они трудились в интересах ее партии в парижском отделении. При этом содержание одного такого сотрудника обходилось Европарламенту в 21 000 евро в месяц.
Для соратников Ле Пен ее приговор – это существенный репутационный удар, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Для борьбы с его последствиями крайне правым предстоит выстроить грамотную информационную стратегию и адекватно ее реализовать. Что касается будущих президентских выборов, то заменить Ле Пен в гонке сможет Барделла. Пока Барделла только «врастает во французский политический класс», отмечает научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований МГИМО Алексей Чихачев. Он добавляет, что в преддверии выборов 2027 г. позиции Ле Пен были крепки за счет смягчения политической программы и она не скрывала своих амбиций.
По данным исследовательского агентства Odoxa на конец ноября 2024 г., 29% французов отдают предпочтение Барделла, 20% – Ле Пен. Но среди сторонников NR Барделла обходит Ле Пен с 59% против ее 37%. Не исключено, продолжает Тимофеев, что Ле Пен сможет играть роль генератора политических идей, благо запрет ей участвовать в выборах не означает, что она должна «сидеть дома и молчать».