Как в мире отреагировали на приговор лидера французских ультраправых Ле Пен

Лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен 31 марта приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Ле Пен также лишается права баллотироваться в президенты в 2027 г. О том, как в мире отреагировали на приговор, – в материале «Ведомостей».