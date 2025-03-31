Как в мире отреагировали на приговор лидера французских ультраправых Ле Пен

Как в мире отреагировали на приговор лидера французских ультраправых Ле ПенЕй назначили четыре года лишения свободы и лишили права баллотироваться в президенты
Лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен 31 марта приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Ле Пен также лишается права баллотироваться в президенты в 2027 г. О том, как в мире отреагировали на приговор, – в материале «Ведомостей».
«Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Франции. Никогда этого не делали. А это внутреннее дело Франции», – отметил представитель Кремля на брифинге.
Он добавил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии в ходе политического процесса.
Дипломат заявила ТАСС, что приговор, вынесенный Ле Пен, показывает «агонию либеральной демократии».
«Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен: казни подвергается французская демократия», – указал Барделла в соцсети X.
«Не судьи должны решать, за кого должен голосовать народ. Какими бы ни были наши разногласия, Марин Ле Пен имеет право выставить свою кандидатуру на голосование», – указал Земмур, его слова приводит Reuters.
По его мнению, решение об отстранении избранного должностного лица должно приниматься народом.
«Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву», – подчеркнул Меланшон в X.
Руссель отметил, что справедливость должна быть одинаковой для всех.
«Госпожа Ле Пен – политик, требующий твердости от судебной системы. Так давайте же уважать правосудие», – призвал политик.
Орбан выступил в поддержку Ле Пен. На своей странице в соцсети X он написал на французском языке «Я Марин!».
«Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул Сальвини в X.
По его словам, решение против лидера фракции «Национального объединения» является объявлением войны Брюсселем в то время, когда воинственные прорывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона вызывают страх. Сальвини добавил, что «нас не запугать, нас не остановить».
Франция погружается в непредсказуемый водоворот и может столкнуться с протестами, которые подобны тем, что прошли в Румынии после недопуска к выборам победителя первого тура президентской гонки Кэлина Джорджеску.
«Наихудший сценарий – если парламентский конфликт перерастает во внепарламентское противостояние, то есть выйдет на улицы. Это опасность для многих стран ЕС в том случае, когда определенным лицам запрещают баллотироваться на политические должности. Мы видели это в Румынии», – отметила Кнайсль (цитата по ТАСС).