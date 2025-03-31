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Как в мире отреагировали на приговор лидера французских ультраправых Ле Пен

Ей назначили четыре года лишения свободы и лишили права баллотироваться в президенты
София Векслер
Michel Euler / AP
Michel Euler / AP

Лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен 31 марта приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Ле Пен также лишается права баллотироваться в президенты в 2027 г. О том, как в мире отреагировали на приговор, – в материале «Ведомостей».

«Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Франции. Никогда этого не делали. А это внутреннее дело Франции», – отметил представитель Кремля на брифинге.

Он добавил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии в ходе политического процесса.

Дипломат заявила ТАСС, что приговор, вынесенный Ле Пен, показывает «агонию либеральной демократии».

«Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен: казни подвергается французская демократия», – указал Барделла в соцсети X.

«Не судьи должны решать, за кого должен голосовать народ. Какими бы ни были наши разногласия, Марин Ле Пен имеет право выставить свою кандидатуру на голосование», – указал Земмур, его слова приводит Reuters.

По его мнению, решение об отстранении избранного должностного лица должно приниматься народом.

«Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву», – подчеркнул Меланшон в X.

Руссель отметил, что справедливость должна быть одинаковой для всех.

«Госпожа Ле Пен – политик, требующий твердости от судебной системы. Так давайте же уважать правосудие», – призвал политик.

Орбан выступил в поддержку Ле Пен. На своей странице в соцсети X он написал на французском языке «Я Марин!».

«Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул Сальвини в X.

По его словам, решение против лидера фракции «Национального объединения» является объявлением войны Брюсселем в то время, когда воинственные прорывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона вызывают страх. Сальвини добавил, что «нас не запугать, нас не остановить».

Франция погружается в непредсказуемый водоворот и может столкнуться с протестами, которые подобны тем, что прошли в Румынии после недопуска к выборам победителя первого тура президентской гонки Кэлина Джорджеску.

«Наихудший сценарий – если парламентский конфликт перерастает во внепарламентское противостояние, то есть выйдет на улицы. Это опасность для многих стран ЕС в том случае, когда определенным лицам запрещают баллотироваться на политические должности. Мы видели это в Румынии», – отметила Кнайсль (цитата по ТАСС).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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