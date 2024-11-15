Марин Ле Пен не сможет выдвинуться в президенты Франции в 2027 году

Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, где проиграла Эмманюэлю Макрону. В 2022 г. ей удалось снова пройти во второй тур против Макрона, показав заметный рост популярности среди избирателей и набрав более 40% голосов. Ее программа включала предложения о сокращении иммиграции, усилении границ, отказе от дальнейшей интеграции с ЕС, выходе из НАТО, а также создании собственной валюты и реформировании экономической политики с упором на поддержку французских рабочих. На выборах в Европарламент в мае 2024 г. партия Ле Пен получила больше всего голосов (23,31%), но на досрочных выборах парламента Франции после второго тура из-за объединения ее противников была лишь третьей, получив 143 места из 577.