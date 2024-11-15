Марин Ле Пен не сможет выдвинуться в президенты Франции в 2027 году

Марин Ле Пен не сможет выдвинуться в президенты Франции в 2027 годуЕсли ее осудят за лжетрудоустройство в Европарламент
Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера правопопулистской французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы условно, из которых два года она должна носить электронный браслет, штрафу в 300 000 евро и запрету избираться в органы власти в течение этого срока. Ее обвиняют в создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов Европарламента от ее партии.
Европейский союз ежемесячно выделяет 21 000 евро каждому депутату Европарламента для оплаты работы помощников. Однако, как считает прокуратура, в период с 2004 по 2016 г. некоторые из этих помощников фактически работали на Ле Пен или ее партию, не выполняя обязанностей в Европарламенте, таким образом создавая «схему хищения средств».
Прокуратура требует наказания и для самой партии, накладывая на ее юридическое лицо штраф в размере 4,3 млн евро. Из которых 2 млн евро должны быть выплачены в обязательном порядке без возможности отсрочки или уменьшения. Обвинения также получили и ключевые члены партии. Среди них мэр города Перпиньян Луи Алио, пресс-секретарь «Национального объединения» Жюльен Одуль и сестра Марин Ле Пен – Ян Ле Пен. Прокуратура требует для них 18 месяцев тюрьмы (из которых шесть в реальном заключении, а также три года лишения права занимать государственные должности), 10 месяцев условного заключения и 18 месяцев условного заключения с двумя годами лишения права участвовать в выборах соответственно. Помимо этого, согласно требованию прокуратуры, участвовать в выборах не смогут также еще 24 члена партии, обвиняемых по этому делу.
Ле Пен не согласна с обвинением, заявила она в эфире телеканала BFM TV. «Отмечу, что прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в части требования о немедленном исполнении наказания, которое она хочет применить ко всем обвиняемым», – заявила Ле Пен. «Я думаю, что намерение прокуратуры – лишить французов возможности голосовать за тех, кого они хотят», а также «разрушить партию», добавила она. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в X (бывший «Твиттер») выразил поддержку Ле Пен, сравнив обвинения против нее с судебным преследованием Дональда Трампа. Слушания дела продлятся до 27 ноября, сообщает телеканал BFM TV.
Марин Ле Пен – 56-летняя дочь Жан-Мари Ле Пена, основателя партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»). С 2004 по 2017 г. она была депутатом Европейского парламента, где выступала с критикой ЕС. В 2011 г. она стала главой «Национального фронта», сменив своего отца на этом посту.
Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, где проиграла Эмманюэлю Макрону. В 2022 г. ей удалось снова пройти во второй тур против Макрона, показав заметный рост популярности среди избирателей и набрав более 40% голосов. Ее программа включала предложения о сокращении иммиграции, усилении границ, отказе от дальнейшей интеграции с ЕС, выходе из НАТО, а также создании собственной валюты и реформировании экономической политики с упором на поддержку французских рабочих. На выборах в Европарламент в мае 2024 г. партия Ле Пен получила больше всего голосов (23,31%), но на досрочных выборах парламента Франции после второго тура из-за объединения ее противников была лишь третьей, получив 143 места из 577.
Злоупотребления могут быть у многих политических партий – отклонения от нормы часто можно найти, говорит главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина. Но при этом дело против Ле Пен носит сугубо политический характер, а требование прокурора – фактически политическое убийство, говорит Лапина. Накануне предъявления обвинений была представлена автобиография молодого лидера «Национального объединения» Жордана Барделла, продолжает эксперт. Это можно рассматривать как сигнал на случай, если Ле Пен будет отстранена от выборов.
При этом отстранение Ле Пен от выборов, вероятно, станет дополнительным фактором усиления правопопулистов во Франции, отмечает Лапина. «Такие меры правосудия в отношении лидера политической партии, которая набирает 30% голосов избирателей на парламентских выборах, трижды выдвигавшегося на пост президента, могут только усилить позиции правопопулистских партий, поскольку вызовут глубокую отрицательную реакцию общества в западных демократических системах», – заключает эксперт.
Под предъявленными обвинениями есть определенная юридическая основа, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский. По его словам, содержание партийного аппарата Ле Пен за счет средств ЕС, «по всей видимости, имело место быть». Эксперт полагает, что в случае исполнения обвинения ее политическая карьера может закончиться. «Все-таки ее возраст тоже дает о себе знать», – говорит Рубинский.
У Ле Пен есть «довольно перспективный молодой преемник Жордан Барделла», продолжает эксперт. Однако шансы «Национального объединения» на приход к власти на следующих президентских выборах пока остаются под вопросом. «Я лично не вижу, что во Франции может радикально поменяться политический курс на правый так, как это произошло в некоторых других странах ЕС», – резюмирует эксперт.