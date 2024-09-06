Почему Макрон сделал премьером Франции 73-летнего республиканца Барнье

Почему Макрон сделал премьером Франции 73-летнего республиканца БарньеПрезидент отказал левым и теперь надеется собрать относительно широкую коалицию
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил 5 сентября премьер-министром представителя правой партии «Республиканцы» 73-летнего бывшего еврокомиссара и переговорщика от ЕС по выходу Великобритании из сообщества (Brexit) Мишеля Барнье. Таким образом он спустя 60 дней после окончания выборов заменил самого молодого премьера в истории Габриэля Атталя, который подал в отставку еще в июле, и сейчас возглавляет в парламенте пропрезидентскую фракцию «Возрождение». При этом по итогам упомянутого голосования макронисты потеряли большинство в национальной ассамблее, но абсолютного преимущества там не имеет никто.
Как следует из сообщения Елисейского дворца, поручение главы государства Барнье на новом посту звучит как «сформировать объединяющее правительство на службе страны и французов». «Президент уверен, что премьер-министр и будущее правительство создадут условия для максимальной стабильности», – говорится в сообщении.
Барнье, в противоположность рекордно молодому Атталю, – самый пожилой премьер в истории французской Пятой республики (с 1958 г.). Он имеет реноме опытного специалиста во французской и европейской политике. Впервые Барнье стал министром в 1993 г., когда возглавил министерство окружающей среды. Затем он был министром-делегатом по вопросам бизнеса, и главой МИД при президенте Жаке Шираке, а также министром сельского хозяйства при Николя Саркози. Он дважды занимал пост европейского комиссара, и, наконец, в период с 2016 по 2021 г. – переговорщика по выходу Великобритании из Евросоюза.
В 2021 г. Барнье выдвигал свою кандидатуру на праймериз партии «Республиканцы» для участия в президентских выборах, но потерпел неудачу. Риторика правого голлиста-республиканца Барнье по вопросам миграции и правопорядка перекликалась с риторикой крайне правой Марин Ле Пен. Он также выступал за повышение пенсионного возраста до 65 лет (в итоге планку подняли до 64 лет Макрон и бывший премьер Элизабет Борн, несмотря на массовые протесты при поддержке левых и профсоюзов).
Как пояснил «Ведомостям» завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, сейчас на Барнье выбор во многом пал благодаря его солидному послужному списку и опыте работы как во французских, так и в европейских ведомствах. Последнее будет особенно важным фактором, когда после завершения формирования кабинета ему придется принимать дефицитный бюджет (5,6%), что не соответствует критериям ни французского Минфина (5,1%), ни Еврокомиссии (3%), говорит эксперт.
«Однако пока это не основная “головная боль” нового премьера: сейчас ему нужно достичь компромисса для формирования нового правительства, а это будет непросто в сложившейся после июльских выборов ситуации», – замечает Тимофеев.
Характерно, что всего за несколько часов до назначения Барнье 81 депутат от левого блока «Новый народный фронт» (NFP) по инициативе составляющей его ядро «Непокорившейся Франции» принял резолюцию с требованием отставки (импичмента) Макрона. Поводом в ней назван отказ президента 26 августа назначить кандидата от левой коалиции Люси Касте на пост премьер-министра. NFP расценил действия президента как беспрецедентный со времен Второй республики «силовой переворот». Импичмент обосновывается статьей 68 конституции Франции, которая допускает отставку президента при «неисполнении своих обязанностей, явно несовместимым с осуществлением его мандата». Макрон объяснил свой отказ назначить кандидата от левых тем, что возглавляемое им правительство не получило бы одобрения парламента.
NFP при этом по итогам второго тура парламентских выборов во Франции 7 июля, хотя и оказался лидером, но не получил большинства, как, впрочем, и все остальные силы. Победившее по результатам первого тура крайне правое «Национальное объединение» (RN) тоже не смогло добиться парламентского большинства благодаря договоренности пропрезидентского блока «Вместе» о снятии своих кандидатов в пользу левых. В итоге NFP получил 182 места из 577, вторую по размерам фракцию сформировал пропрезидентский альянс – 168. «Национальное объединение» получило в новом созыве парламента 143 мандата. А «Республиканцы», к которым принадлежит Барнье, сейчас получили лишь 38 мест (а всего 12 лет назад они имели большинство и получали право формировать правительство).
Сразу после новости о назначении Барнье премьером представители RN заявили телеканалу BFMTV, что правые не будут немедленно создавать новому главе правительства препятствия и дождутся его «общей политической декларации». Затем лидер партии, претендовавший по итогам первого тура парламентских выборов на пост премьера, Джордан Барделла написал в соцсети Х, что признает назначение Макрона, пусть и «после бесконечного ожидания, недостойного великой демократии». Он добавил, что при этом 11 млн голосов за «Национальное движение» «достойны уважения, и это наше главное требование». Экс-лидер партии Ле Пен заявила, что RN не будет участвовать в правительстве Барнье, но будет наблюдать за «компромиссами», которые он будет делать по вопросу бюджета.
Лидер французских крайне левых Жан-Люк Меланшон назвал назначение Барнье отрицанием результатов парламентских выборов, «которые он [Макрон] сам и назначил». «Не “Новый народный фронт”, который одержал победу на выборах, получит премьер-министра, а партия, которая была позади с самым скромным счетом и получила меньше всего мест (“Республиканцы”, – "Ведомости"). Таким образом, выборы были украдены у французского народа, его послание отвергнуто», – подчеркнул Меланшон в видеозаявлении на своем сайте. Более того, он обвинил Макрона в неявном союзе с «Национальным объединением». «Практически это почти правительство Макрона и Ле Пен», – считает лидер крайне левых.
Меланшон напомнил и о, как он считает, «гомофобии» Барнье, намекая на его противодействие законам, запрещающим дискриминацию сексуальных меньшинств. Меланшон и NFP призвали французов присоединиться к акциям протеста, которые намечаны на 7 сентября.
Входящие в NFP социалисты также заявили, что не поддерживают премьера Барнье. «Макрон отвернулся от республиканской традиции, которую до сих пор разделяли и уважали в нашей стране. У Мишеля Барнье нет ни политической, ни республиканской легитимности», – говорится в заявлении партии.
По мнению Тимофеева, ситуация с назначением Барнье отчасти напоминает 2017 г., когда Макрон поставил премьер-министром не своего человека, а другого правого республиканца Эдуарда Филиппа. Тем самым он «привязал “Республиканцев” к своей партии, сделав их, по сути, своим “младшим союзником”». «Но тогда у макронистов было абсолютное большинство, а сейчас нет даже относительного. Поэтому они пытаются такими маневрами хотя бы обеспечить более широкую коалицию», – объясняет эксперт. И именно в ситуации наличия жесткой оппозиции крайне левого и самого многочисленного в парламенте NFP, а также отсутствия большинства у макронистов на первый план вышла компромиссная персона республиканца Барнье во главе правительства, отмечает Тимофеев.
По словам эксперта, главной функцией нового премьера теперь становится обеспечение широкой парламентской коалиции, а затем и правительства относительного большинства из числа коалиции «макронистов и кого-то еще». «Причем на эту роль подходят не только сами республиканцы, но и фракция [отстраненного этой партией ее бывшего лидера] Эрика Сьотти, и отдельные умеренные левые из социалистов, и группа LIOT, и другие. Даже партия Ле Пен, которая фактически намекнула уже на возможный компромисс, – все, кого удастся “оторвать” или от крайне правых, или от крайне левых», – говорит Тимофеев. Таким образом, Барнье предстоит долгий торг в виде продажи министерских постов фракциям в обмен на их поддержку, заключает эксперт.