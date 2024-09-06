Почему Макрон сделал премьером Франции 73-летнего республиканца Барнье

NFP при этом по итогам второго тура парламентских выборов во Франции 7 июля, хотя и оказался лидером, но не получил большинства, как, впрочем, и все остальные силы. Победившее по результатам первого тура крайне правое «Национальное объединение» (RN) тоже не смогло добиться парламентского большинства благодаря договоренности пропрезидентского блока «Вместе» о снятии своих кандидатов в пользу левых. В итоге NFP получил 182 места из 577, вторую по размерам фракцию сформировал пропрезидентский альянс – 168. «Национальное объединение» получило в новом созыве парламента 143 мандата. А «Республиканцы», к которым принадлежит Барнье, сейчас получили лишь 38 мест (а всего 12 лет назад они имели большинство и получали право формировать правительство).