Как будет жить Франция без парламентского большинства

Как будет жить Франция без парламентского большинстваСитуация беспрецедентна за все 66 лет действующей конституции
По итогам состоявшегося 7 июля во Франции второго тура парламентских выборов в Национальное собрание (нижнюю палату) проходят три крупные коалиции. При этом впервые с момента основания Пятой республики в 1958 г. ни одна из этих политических сил не имеет большинства.
Набравший больше всех Новый народный фронт (Nouvel front populaire, NFP) смог, по данным МВД, провести 182 депутата в палату из 577 мест. Занявший 2-е место пропрезидентский альянс «Вместе за республику» получил 168 мандатов. Наконец, 3-е место заняла коалиция правых – 143 мандата во главе с правопопулистским «Национальным объединением» (Ressemblement national, RN).
В первом туре 30 июня RN лидировали, а их формальный лидер Жордан Барделла публично претендовал на пост премьера. Но благодаря договоренностям и маневрам сторонников президента Эмманюэля Макрона, снявших в пользу левых более 200 своих кандидатов, надежды сторонников Марин Ле Пен сформировать правительство не реализуются.
Вызов Пятой республике
Таким образом, ни одна из участвовавших в досрочных выборах политических коалиций по итогам второго утра не может претендовать на большинство в палате и не сможет сама формировать правительство. В первую очередь это касается макронистов. Поэтому после публикации опросов поздно вечером 7 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь, принадлежащий к пропрезидентской коалиции, анонсировал свою отставку. Но 8 июля AFP сообщило, что Макрон прошение об отставке не утвердил. Как сообщил Елисейский дворец BFMTV, в президентской администрации решение обосновали необходимостью «обеспечить стабильность страны».
Если его отставка все-таки получит одобрение президента, Атталь все равно будет временно исполнять обязанности до формирования нового правительства, но в этом вопросе пока нет никакой ясности. Лидер «Непокорившейся Франции» (основа NFP) Жан-Люк Меланшон заявил, что не хочет союза с коалицией макронистов. Меланшон подчеркнул, что исключает переговоры с ними, а до этого призвал допустить именно левых к формированию правительства.
В истории Франции последних шести десятилетий было три типа отношений президента, правительства и парламента, объясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Во-первых, это президентское абсолютное большинство в парламенте, как у Макрона до 2022 г., второй вариант – его же относительное большинство до 2024 г. Третий вариант – это «сосуществование» (cohabitation), когда президент принадлежит к одной партии, а парламентское большинство оппозиционное. Последний раз это было в 1997–2002 гг. при правом президенте Жаке Шираке и абсолютном большинстве у социалистов, продолжает Тимофеев.
«Сосуществование – болезненная, неприятная, но рабочая ситуация, когда стороны вынуждены искать точки соприкосновения. А вот нынешняя ситуация ни на что не похожа», – констатирует эксперт. Теперь расклад таков, что «центр» сократился и размылся, а силы «на флангах» необычно усилились, что ставит под сомнение легитимность умеренных центристов, когда-то создавших Пятую республику и бывших десятилетиями ее основой, говорит Тимофеев.
По его мнению, это беспрецедентный вызов для институтов Пятой республики как таковых, хотя пока это не значит, что она деградирует и переродится в Шестую республику. «Институты работают, сейчас дело за тем, как это произойдет», – говорит Тимофеев.
Как политические силы поведут себя
Пока никто не представляет, как в условиях возникших впервые с 1958 г. «трех полюсов» парламентских коалиций может получиться некий союз, который сформирует большинство, соглашается директор франко-русского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. По его мнению, несмотря на то что ни правые, ни левые не хотят создавать коалицию с макронистами, как-то управлять страной и формировать бюджет на следующий год придется.
«У левых сформировать коалицию вряд ли получится, тем более что социологически они большинство не составляют. Скорее всего, макронисты захотят расколоть левый лагерь, предложив объединиться более умеренным социалистам и, может быть, правоцентристам-республиканцам, не входящим ни в одну из коалиций, с 38 местами», – говорит Дюбьен. Тимофеев согласен, что Макрон и его команда будут стараться оторвать умеренных левых – социалистов и зеленых – и договориться с республиканцами, игнорируя Меланшона и радикальных левых как «антисистемных» и «антикапиталистов».
Дюбьен отмечает, что, даже если какая-то правящая коалиция образуется, она будет очень неустойчива и все может окончиться роспуском парламента в 2025 г. «Более того, у Макрона тоже есть риски – от него самого могут также потребовать досрочной отставки раньше истечения полномочий в 2027 г., если ситуация слишком усугубится», – размышляет Дюбьен.
По мнению Тимофеева, выходом для Макрона может быть формирование правительства меньшинства во главе с тем же Атталем при договоренности с партиями о «ненападении» на него или создание «технического правительства» не связанных с политическими силами экспертов, как было в Италии при Марио Драги. Затем он может распустить парламент в 2025 г. и назначить новые выборы. «В последнем случае вполне возможно предотвратить сползание к кризису», – заключает Тимофеев.