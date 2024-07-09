Как будет жить Франция без парламентского большинства

В истории Франции последних шести десятилетий было три типа отношений президента, правительства и парламента, объясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Во-первых, это президентское абсолютное большинство в парламенте, как у Макрона до 2022 г., второй вариант – его же относительное большинство до 2024 г. Третий вариант – это «сосуществование» (cohabitation), когда президент принадлежит к одной партии, а парламентское большинство оппозиционное. Последний раз это было в 1997–2002 гг. при правом президенте Жаке Шираке и абсолютном большинстве у социалистов, продолжает Тимофеев.