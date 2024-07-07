Как партии отреагировали на предварительные результаты выборов во Франции

Как партии отреагировали на предварительные результаты выборов во ФранцииСогласно данным опросов, больше всего мест в парламенте займут левые
В воскресенье, 7 июля во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Опрос Ipsos, сделанный по заказу France Television, говорит, что левый блок «Новый народный фронт» (NFP) получает от 172 до 192 мест, крайне правый RN («Национальное объединение») – от 132 до 152 мест, а пропрезидентский блок «Вместе за республику» ( сокр. «Вместе», Ensemble или «макронисты» по имени президента Эммануэля Макрона) – 150-170 мест.
По данным опроса Elabe, проведенного по заказу BFMTV, RMC и La Tribune, левые NFP получают от 182 до 193 мест, крайне правый RN – от 136 до 144, лоялисты Ensemble – от 157 до 163. Оба опроса проведены вечером 7 июля.
В первом туре, который прошел 30 июня, победила правая партия RN, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.
«Ведомости» собрали реакции лидеров основных политических сил, которые боролись за места во французском парламенте.
Основатель левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, основа блока «Новый народный фронт») Жан-Люк Меланшон обрадовался победе и потребовал отправить премьер-министра Габриэля Атталя в отставку, чтобы его коалиция могла сформировать правительство и управлять страной.
Глава крайне правого «Национального объединения» (RN) Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, французов обрек на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности, а «неестественные» союзы макронистов и левых помешали свободному выбору граждан.
Премьер-министр и представитель президентского блока «Вместе» Габриэль Атталь заявил, что был против роспуска Национального собрания, но отметил, что французы избежали рисков правления «крайних» партий с абсолютным большинством. Завтра он подаст президенту прошение об отставке «в соответствии с республиканской традицией», но останется исполнять свои обязанности сколько потребуется.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ждет окончательных результатов и перенес свое обращение к нации на 8 июля.