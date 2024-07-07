Как партии отреагировали на предварительные результаты выборов во Франции

В воскресенье, 7 июля во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Опрос Ipsos, сделанный по заказу France Television, говорит, что левый блок «Новый народный фронт» (NFP) получает от 172 до 192 мест, крайне правый RN («Национальное объединение») – от 132 до 152 мест, а пропрезидентский блок «Вместе за республику» ( сокр. «Вместе», Ensemble или «макронисты» по имени президента Эммануэля Макрона) – 150-170 мест.