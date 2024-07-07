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«Новый народный фронт» опережает конкурентов во втором туре выборов во Франции

Ведомости

Коалиция левых сил «Новый народный фронт» опережает конкурентов на втором туре парламентских выборов по Франции, сообщает европейская редакция Politico со ссылкой на предварительные данные экзитполов.

Согласно опросам, он может набрать от 180 до 215 мест в 577-местном парламенте. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона может получить 150-180 мест, заняв второе место, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» занимает третье место и может получить от 120 до 150 депутатских мандатов.

«Национальное объединение» Ле Пен заняло первое место по итогам первого тура на прошлой неделе и хотело получить большинство мест в парламенте впервые в истории партии. Однако тактическое голосование и сотрудничество между противниками Ле Пен, которые стремились лишить ее власти, похоже, принесли свои плоды, показывают первичные данные опросов», – пишет издание.

Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре выборов во Франции победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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