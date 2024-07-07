«Новый народный фронт» опережает конкурентов во втором туре выборов во Франции

Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре выборов во Франции победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.