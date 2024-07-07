Лавров: парламентские выборы во Франции не очень напоминают демократию

О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен «Национальное объединение», собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.