Лавров: парламентские выборы во Франции не очень напоминают демократию
Парламентские выборы во Франции, второй тур которых стартовал 7 июля, «не очень сильно напоминают демократию», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По итогам прошедшего 30 июня первого тура досрочных выборов в национальное собрание (нижнюю палату парламента) победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». 7 июля в республике начался второй тур голосования.
«Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, их уговаривают», – сказал Лавров.
По мнению Лаврова, это делается для того, чтобы получить возможность победить, «как они говорят, консерваторов, популистов». Такая ситуация, считает министр, «не очень сильно напоминает демократию», а результат общественного мнения во Франции был известен по итогам первого тура.
«И если бы результат первого тура был бы положен в основу формирования парламента, во Франции были бы очень серьезные перемены», – добавил Лавров.
О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен «Национальное объединение», собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.