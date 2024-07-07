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Лавров: парламентские выборы во Франции не очень напоминают демократию

Ведомости

Парламентские выборы во Франции, второй тур которых стартовал 7 июля, «не очень сильно напоминают демократию», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По итогам прошедшего 30 июня первого тура досрочных выборов в национальное собрание (нижнюю палату парламента) победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». 7 июля в республике начался второй тур голосования.

«Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, их уговаривают», – сказал Лавров. 

По мнению Лаврова, это делается для того, чтобы получить возможность победить, «как они говорят, консерваторов, популистов». Такая ситуация, считает министр, «не очень сильно напоминает демократию», а результат общественного мнения во Франции был известен по итогам первого тура.

«И если бы результат первого тура был бы положен в основу формирования парламента, во Франции были бы очень серьезные перемены», – добавил Лавров. 

О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен «Национальное объединение», собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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