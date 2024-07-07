Во Франции начался второй тур парламентских выборов

О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов. Коалиция Макрона тогда набрала 14,6%.