Во Франции начался второй тур парламентских выборов
«Избиратели в Франции начали голосовать во втором туре исторических выборов в национальное собрание, в ходе которого будут избраны 577 депутатов после его роспуска [президентом Франции] Эммануэлем Макроном», – сказано в сообщении.
Избирательные участки работают с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В некоторых крупных городах избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск).
О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов. Коалиция Макрона тогда набрала 14,6%.
В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен «Национальное объединение», собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место заняло объединение Макрона «Вместе за республику», получив 21,06% голосов.