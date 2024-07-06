Франция перед вторым туром

Несмотря на увеличение шансов противников правых после сокращения числа «треугольников», исход голосования все еще остается очень неопределенным. Одна из главных причин этого – нерешительное поведение избирателей, чьи кандидаты снялись со второго тура. Политики Селин Браконнье и Жан-Ив Дормажен в своей статье в газете Le Monde отмечают возможность роста процента воздержавшихся во втором туре после высокой явки (66,71%) в первом. Так, по опросам института Cluster 30 июня, шесть из 10 избирателей президентского большинства планировали воздержаться от голосования, если их кандидат не будет присутствовать во втором, трое бы проголосовали за левых и один за RN. Аналогично поступили бы и более половины избирателей NFP, отказываясь от выбора между правыми и макронистами.