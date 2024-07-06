Франция перед вторым туром

Франция перед вторым туромЛевые и макронисты объединялись против правопопулистов
Первый тур выборов в Национальное собрание Франции поставил два рекорда – по избранным депутатам и по так называемым «треугольникам», когда во второй тур прошли три кандидата. Для противостояния правопопулистской партии «Национальное объединение» (Rassemblement national, RN) президентский альянс Эммануэля Макрона пытался договориться с левым блоком, в итоге более 200 политиков сняли свои кандидатуры со второго тура. Шансы RN на абсолютное большинство снизились, смогут ли они получить относительное большинство, остается неопределенным. Окончательное решение французов станет известно вечером 7 июля.
В первом туре было избрано рекордное количество депутатов – 76 кандидатов набрали более 50% голосов. Из них большинство – 39 депутатов – от партии RN и их союзников из Республиканской партии, включая Марин Ле Пен, 32 – от левого «Нового народного фронта» (Nouveau Front Populaire, NFP), двое от макронистского альянса «Вместе» (Ensemble) и трое от республиканцев и центристов. На предыдущих парламентских выборах в 2022 г. в первом туре избрали лишь пять депутатов – одного от «Вместе» и четверых от левого объединения.
И по количеству голосов, и по количеству выигранных избирательных округов в первом туре лидирует RN с союзниками. Они набрали 33,36% (10,6 млн голосов) и одержали победу в 297 округах, за ними следует левый NFP с 28,32% (9 млн голосов) и лидерством в 159 округах, «Вместе» с 21,06% (6,7 млн голосов) и республиканцы с центристами и другими правыми с 10,41% (3,3 млн голосов). Правопопулисты одержали победу в 297 избирательных округах, левый блок – в 159, макронисты – в 70, а республиканцы лишь в 20.
По итогам первого тура сформировались 190 «дуэлей» между кандидатами, 306 «треугольников», а в пяти округах во второй тур вышли сразу четыре кандидата. Президент независимого исследовательского института Odoxa Гаэль Слиман, проводившего опросы перед первым туром, считает, что трехстороннее противостояние RN, левого объединения и президентской коалиции окажется в пользу правопопулистов. Партия действительно выиграет от «разделения двух других партий, прошедших во второй тур вместе с ним [RN]», объяснил он.
Картина кардинально поменялась после подачи окончательных списков на второй тур. После оглашения результатов основатель левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, LFI) Жан-Люк Меланшон и Макрон призвали своих кандидатов, прошедших третьими во второй тур, сняться с выборов в пользу кандидатов, у которых больше шансов победить RN. Не желая отдавать голоса ни в пользу левых, ни в пользу правых, глава входящей в макронистский союз партии «Горизонты» (Horizons) Эдуард Филипп отказался от этой идеи, его кандидаты остались участвовать в «треугольниках».
От левых снялись 134 кандидата, от президентского лагеря – 82, пишет Le Monde. Среди снявшихся макронистов четыре министра – министры заморских территорий Мари Гевену, по делам городов Сабрина Агрести-Рубаш, по делам инвалидов Фадила Хаттаби и по делам территориальных сообществ Доминик Фор. Кроме того, от участия в выборах отказались три кандидата от республиканцев, один от небольшой региональной партии и четыре от RN. Один из отказов правопопулистов связан со скандалом – Людивин Дауди сняла свою кандидатуру после публикации в интернете ее фото в нацистской фуражке.
Количество «треугольников» хоть и сократилось до 89, но поставило рекорд. Ранее максимальное количество «треугольников» – 76 – было на досрочных парламентских выборах 1997 г. после роспуска Национального собрания Жаком Шираком. В одном из «треугольников» будет бороться экс-президент Франции Франсуа Олланд, лидирующий с 37,63%, против RN (30,89%) и республиканцев (28,64%). В другом в лидеры вышел президент республиканцев Эрик Чотти (41,04%) против левого фронта (26,62%) и макронистов (22,79%). Также во втором туре будут два «четырехугольника».
Число «дуэлей» возросло до 409. Более 140 из них пройдут между RN и NFP, около 130 – между RN и макронистским «Вместе», еще около 40 между RN и республиканцами. Из баллотирующихся министров во второй тур прошли премьер-министр Габриэль Атталь и глава МИДа Стефан Сежурне на лидирующих позициях против левых кандидатов. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен будет бороться с правым кандидатом, в первом туре он обогнал соперника лишь на 2%. Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фесно прошел вторым с отставанием от кандидата RN в полпроцента. Бывшая премьер-министр Элизабет Борн вышла во второй тур с проигрышем RN – 28,93% против 36,26%.
Воздержание после высокой явки
Несмотря на увеличение шансов противников правых после сокращения числа «треугольников», исход голосования все еще остается очень неопределенным. Одна из главных причин этого – нерешительное поведение избирателей, чьи кандидаты снялись со второго тура. Политики Селин Браконнье и Жан-Ив Дормажен в своей статье в газете Le Monde отмечают возможность роста процента воздержавшихся во втором туре после высокой явки (66,71%) в первом. Так, по опросам института Cluster 30 июня, шесть из 10 избирателей президентского большинства планировали воздержаться от голосования, если их кандидат не будет присутствовать во втором, трое бы проголосовали за левых и один за RN. Аналогично поступили бы и более половины избирателей NFP, отказываясь от выбора между правыми и макронистами.
При этом на фоне призывов к выступлению против RN возможна чрезмерная мобилизация электората правопопулистов. «Политическая система реагирует, чтобы противостоять альтернативному варианту, представленному крайне правыми, но пользующемуся поддержкой 10 млн избирателей. Чтобы спасти демократию, новый республиканский фронт (объединение правых и левых против RN во время выборов) заигрывает с отрицанием демократии. Это может консолидировать голосование RN и, помимо этого, вызвать настоящий гневный голос», – считает профессор-исследователь бизнес-школы Kedge Вирджиния Мартин.
Опросы и прогнозы
По исследованию Harris Interactive, проведенному 3 июля после подачи новых списков кандидатов, RN может получить от 190 до 220 мест в парламенте, NFP – от 159 до 183, а «Вместе» – от 110 до 135. То есть ни одна из партий не получит абсолютного большинства (289 мандатов из 577). Французский институт общественного мнения (Ifop) прогнозирует немного больше мандатов RN и их союзникам – 210-240 и NFP – 170-200, но шансы макронистов оценивает ниже – 95-125 мест. По опросу института, явка должна составить 68%. Перед первым туром, 21 июня, по оценкам Odoxa правопопулисты находились между относительным и абсолютным большинством с 250-300 местами, левым прогнозировали 160-210 кресел, а президентскому большинству – от 70 до 120.
Политолог, директор по исследованиям Национального центра научных исследований (CNRS) Люк Рубан считает, что RN и ее союзники все еще могут надеяться получить от 260 до 270 кресел. Если они все же опустятся до 200 мест, это будет провал для партии, отмечает политолог Вирджиния Мартин. «При 250 местах мы можем говорить о двойной победе: для RN, которое почти утроило число избранных, но также и для NFP, которому удалось удержать их на достаточном расстоянии от абсолютного большинства, чтобы помешать им управлять», – заключила Мартин.
Опрошенные Ifop избиратели разделились ровно пополам в желании, чтобы RN получила абсолютное большинство на выборах или нет. Желают ситуацию с абсолютным большинством 47% избирателей. В имиджевом соревновании RN воспринимается как значительно более близкая к людям партия (43%), чем LFI (25%), более приверженная демократическим ценностям (40% против 24%) и более способная найти решения для страны (39% против 20%).
Протесты и забастовки
После победы 30 июня RN в первом туре по призыву левых партий и крупнейшего французского профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда) на площади Республики в Париже собрались протестующие. Всего, по данным профсоюза, в манифестации участвовали около 30 000 человек. Готовясь к возможным погромам, ряд магазинов и банков недалеко от площади забаррикадировали витрины. Но кроме нескольких зажженных фаеров никаких крупных инцидентов не произошло, стычек с полицией также не было. Еще один протест прошел на той же площади 3 июля. По заявлениям профсоюза, в нем тоже участвовали около 30 000 человек. Более многочисленные протесты возможны при получении правыми абсолютного большинства после второго тура.
В случае победы RN Автономное агентство парижского транспорта (RATP), отвечающее за метро, автобусы, трамваи и пригородные поезда, пригрозило забастовкой.