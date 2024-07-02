Что значит успех крайне правых в первом туре досрочных выборов во Франции

Что значит успех крайне правых в первом туре досрочных выборов во ФранцииУ Макрона может не получиться перекрыть путь партии Ле Пен к большинству
Крайне правые «находятся на грани доступа к высшим постам», заявил по итогам прошедшего 30 июня первого тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы не должны ошибаться», – предупредил он членов своего правительства на встрече в Елисейском дворце 1 июля, передает телеканал BFMTV. Еще раньше, 30 июня, Макрон заявил агентству AFP, что «пришло время для широкого, четко демократического и республиканского единения во втором туре». «Ведомости» разбирались в итогах первого тура голосования, причинах успеха крайне правых во Франции и возможных дальнейших вариантах развития событий во втором туре 7 июля.
Итоги первого тура
Причина алармистских заявлений Макрона в том, что крайне правое «Национальное объединение» (Rassemblement national, сокращенно RN) действительно лидировало по предварительным итогам первого тура. Такого успеха партия, основанная Жан-Мари Ле Пеном и возглавлявшаяся до 2021 г. его дочерью Марин Ле Пен, достигла, несмотря на мобилизацию левых и усилия президентского блока. RN набрала 29,25% и получила 37 депутатских мандатов, согласно последним официальным данным, опубликованным на сайте французского МВД утром 1 июля.
Еще поздно вечером 30 июня неформальный лидер RN Марин Ле Пен, баллотирующаяся по 11-му избирательному округу Па-де-Кале, назвала первые итоги голосования «победой демократии». По ее словам, французы «уничтожили макронистов». Она призвала другие политические партии образовать с ней коалицию.
Действующий лидер RN Жордан Барделла 30 июня заявил, что намерен стать премьером «правительства сосуществования» (cohabitation – ситуации во французской политике, когда президент республики принадлежит к другой политической партии, нежели парламентское большинство. – «Ведомости»). «Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, относясь уважительно к оппозиции», – сказал он.
После ультраправых, по информации МВД, шла коалиция четырех левых сил «Новый народный фронт» (Nouveau Front populaire, NFP) – получившая 27,99% и 32 депутатских мандата. Третьим оказался пропрезидентский альянс «Вместе за республику» (сокращенно Ensemble – «Вместе»), получивший 20,04% и два мандата. Когда-то правящие республиканцы получили лишь 4,27% и два мандата, а остальные партии – четыре места. BFMTV сначала со ссылкой на опрос центра мониторинга общественного мнения Elabe, а затем на коммюнике МВД, которого на момент сдачи статьи не было в свободном доступе, сообщал о 33,14% голосов за крайне правых – RN, 27,99% за левых – NFP и 22% за пропрезидентский Ensemble.
Даже по этим неокончательным результатам видны основные тенденции: взлет крайне правых, усиление левых, спад популярности президентских сил и окончательный закат республиканцев, еще 12 лет назад бывших у власти, а теперь полностью растерявших популярность и расколотых по вопросу о возможности сотрудничества с крайне правыми, констатирует заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. «Теперь демонстрируется ситуация раскола Франции на три части без абсолютного большинства», – говорит Тимофеев.
Почему так получилось
Тремя неделями ранее Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Последний раз такое происходило во Франции в 1997 г. Поводом стала победа RN на выборах в Европарламент (ЕП) 6–9 июня с результатом 31,37%. Коалиция Besoin d’Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», заняла 2-е место, набрав лишь 14,5%. 25 июня Макрон заявил, что планы как ультраправых, так и левых могут привести к гражданской войне, поскольку усиливают конфликты в обществе. Это вызвало критику президента со стороны этих двух лагерей.
По мнению Тимофеева, в своем решении назначить досрочные выборы Макрон мог руководствоваться желанием консолидировать и «взбодрить» электорат опасностью правого поворота. Но если мотивация президента была именно такой, то он пришел к противоположному результату, говорит Тимофеев.
Характерно, что организовать внеочередные выборы в парламент Франции в связи с результатами выборов в ЕП призвал президента именно лидер крайне правых Барделла. «Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность и организовать новые парламентские выборы», – сказал Барделла перед сторонниками своей партии.
Ле Пен и украинский вопрос
Марин Ле Пен за три дня до первого тура парламентских выборов заявила, что Макрону не удастся послать французских военных на Украину, если RN сформирует правительство.
Тогда же лидер партии Жордан Барделла, заявил, что, став премьером, будет готов оказать военную помощь Киеву, лишь если это не испортит отношений с Москвой. Внешнюю политику Франции формирует и осуществляет президент, он же одобряет кандидатуры на посты глав МИДа и минобороны, объясняет Тимофеев. Ультраправым эти должности Макрон не отдаст, войска он может отправить в обход парламента.
Единственное, чего реально может добиться RN, получив абсолютное или относительное большинство, – попытаться бойкотировать ратификацию международных соглашений Франции, затрагивающих Украину.
Директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен допускает версию о желании Макрона мобилизовать скептически настроенный к крайне правым электорат и повысить таким образом популярность себе и своему блоку. Но, по его словам, есть и «более циничная» интерпретация: уже понимая тенденции, президент как раз захотел фактически привлечь во власть RN, чтобы не иметь кандидата от крайне правых на президентских выборах в 2027 г.
При этом взлет крайне правых, проиллюстрированный выборами в ЕП и первым туром парламентских, и усиление крайне левых произошло на фоне недовольства граждан страны неолиберальными социальными реформами, в особенности скандальным и вызвавшим протесты повышением пенсионного возраста в 2023 г. с 62 до 64 лет, отмечает Тимофеев. Результаты первого тура показывают «ненависть» значительного числа французов к Макрону и веру в победу противников действующего правительства, согласен Дюбьен. «Французы показали готовность поддерживать противников политики главы государства справа и слева», – добавляет Тимофеев.
Явка во время первого тура парламентских выборов во Франции составила, по официальным данным МВД, рекордные за последние годы 59,39%, а Elabe говорит даже о 69,7%, что близко к рекордным значениям голосований 1981 и 1986 гг. Макрон 30 июня назвал высокую явку свидетельством желания французов «прояснить политическую ситуацию». При этом во время выборов в ЕП явка также оказалась максимальной с 1994 г. – 52,5%.
Чего ждать от второго тура
По расчетам Elabe, если бы выборы проходили в один тур, то при сложившемся по итогам 30 июня раскладе крайне правые заняли бы от 260 до 310 мест при необходимых для достижения большинства 289 депутатах (всего 577 мандатов) Национального собрания и впервые в истории сформировали бы правительство. Но судьба оставшегося 501 парламентского мандата решится во втором туре, после чего будет подведен общий итог.
Крайне правые могут вполне набрать близкое к большинству число мест – 275–280, допускает Дюбьен. Тимофеев считает, что пока ситуация неопределенная, поскольку в борьбе за оставшиеся мандаты образуется ситуация «треугольников»: если победивший депутат не набирает 50% + один голос, вперед проходят кандидаты, получившие не меньше 12%, и в итоге их может быть двое-трое. Поэтому лоялистам и президенту Макрону или удастся договориться с ключевыми противниками крайне правых о том, как не дать RN достичь большинства в этих округах, или им придется действовать в новой политической реальности.
Готовность делиться мандатами с левыми первым продемонстрировал вечером 30 июня премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он заявил, что президентская коалиция для победы над RN отзывает 60 своих депутатов. Премьер также заявил о приостановке реализации спорной реформы страхования по безработице и продлении действующих правил. По мнению Тимофеева, в течение недели будет происходить торг президентских сил с левыми и умеренными правыми, в поддержке которых они нуждаются.
Основатель крайне левой «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон (вместе с социалистами, зелеными и коммунистами входит в левый блок NFP) также заявил о готовности снимать своих кандидатов, если они завершат первый тур на 3-м месте и возникнет угроза победы кандидатов правых. Но в отличие от лоялистов левые не столь уступчивы: их может не понять собственный электорат – после яростной критики и мобилизации сторонников, говорит Тимофеев.
«Левые помнят, что они носители идей оппозиционного, молодежного электората. Просто так сдать позиции ради сдерживания Ле Пен выгодно тактически, но не стратегически, учитывая неоднородность самого блока NFP», – подчеркивает эксперт.
По словам Дюбьена, даже если лоялисты и левые договорятся об уступках в избирательных округах, не факт, что все избиратели прислушаются к политикам и будут голосовать вопреки принципам. «Велика вероятность, что треть избирателей последует партийной дисциплине, а треть, наоборот, останется дома», – полагает эксперт.
При этом Барделла 30 июня кроме заявления о притязаниях на пост премьера также выступил с призывом «ко всем избирателям: правым, центристам, а также разумным левым» поддержать его политическую силу. По мнению Тимофеева, Ле Пен и формальный лидер RN будут искать поддержки прежде всего у правых всего спектра, включая бывших правящих, системных и идеологически близких к макронистам республиканцев, лидер которых Эрик Сьотти допускал сотрудничество, говорит эксперт. «Но параллельно предсказуемо будет волна медийной атаки на Ле Пен, Барделлу, правых о том, что они представляют угрозу Франции, республике и демократии, как в 2022 г. и другие годы», – говорит Тимофеев.