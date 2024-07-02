Что значит успех крайне правых в первом туре досрочных выборов во Франции

Ле Пен и украинский вопрос

Марин Ле Пен за три дня до первого тура парламентских выборов заявила, что Макрону не удастся послать французских военных на Украину, если RN сформирует правительство.

Тогда же лидер партии Жордан Барделла, заявил, что, став премьером, будет готов оказать военную помощь Киеву, лишь если это не испортит отношений с Москвой. Внешнюю политику Франции формирует и осуществляет президент, он же одобряет кандидатуры на посты глав МИДа и минобороны, объясняет Тимофеев. Ультраправым эти должности Макрон не отдаст, войска он может отправить в обход парламента.

Единственное, чего реально может добиться RN, получив абсолютное или относительное большинство, – попытаться бойкотировать ратификацию международных соглашений Франции, затрагивающих Украину.