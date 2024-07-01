Крайне правые лидируют в первом туре досрочных выборов во Франции

Сам президент Макрон 30 июня назвал высокую явку свидетельством желания французов «прояснить политическую ситуацию». Вечером 1 июля глава французского государства встретится с правительством, которое возглавляет Габриэль Атталь. В свою очередь незадолго до полуночи на фоне публикации первых оценок голосования сам Атталь в телеобращении заявил, что президентская коалиция «Вместе» для победы над RN отзывает 60 своих депутатов. «Сохранение [кандидатов от президентской коалиции] на третьем месте привело бы к избранию депутата от "Национального объединения" против другого кандидата, который бы, как и мы, защищал ценности республики», – объяснил Атталь. Кроме того, премьер заявил, что приостанавливает реализацию спорной реформы страхования по безработице, а в понедельник будет издан указ о продлении существующих правил, истекавших 30 июня.