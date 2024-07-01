Крайне правые лидируют в первом туре досрочных выборов во Франции

Крайне правые лидируют в первом туре досрочных выборов во ФранцииЛевые и лоялисты готовы уступать друг другу в борьбе против правых для второго тура
Крайне правое «Национальное объединение» (Rassemblement national, сокращенно RN) лидирует с результатом в 33,14% по предварительным итогам прошедшего 30 июня первого тура досрочных выборов в национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции. На втором месте идет блок левых сил «Новый народный фронт» (Nouveau Front Populaire, NFP) с 27,99%, на третьем – пропрезидентская коалиция «Вместе» (Ensemble) с 22%. Эту информацию передает утром 1 июля телеканал BFMTV со ссылкой на опросы института общественного мнения Elabe.
По результатам первого тура прогнозируемое соотношение сил, согласно расчетам Elabe, таково: крайне правые могут получить от 260 до 310 мест при необходимом большинстве в 289 депутатов из 577 в нижней палате. На этом фоне лидер RN Жордан Барделла 30 июня уже заявил, что намерен стать премьером «правительства сосуществования» (cohabitation – ситуация во французской политике, когда президент республики принадлежит к иной политической партии, нежели парламентское большинство]. Поздно вечером 30 июня неформальный лидер «Национального объединения» и его бывший формальный лидер Марин Ле Пен, баллотирующаяся по 11-му избирательному округу Па-де-Кале, назвала первые итоги голосования «победой демократии». По ее словам, французы «уничтожили макронистов». Ле Пен призвала политические партии образовать с ней коалицию.
Такие тенденции признают и официальные лица, например, министр заморских территорий Мари Гевену, уступившая и правому, и левому кандидатам в своем округе, заявила в X (ранее Twitter), что «риск, который представляет собой победа "Национального объединения", особенно при абсолютном большинстве, велик».
Второй тур парламентских выборов во Франции пройдет 7 июля.
Последние официальные данные, опубликованные на сайте МВД Франции вечером 30 июня, дают несколько другую картину, но не слишком отличающуюся пропорционально. RN – 29,25%, NFP – 27,99%, «Вместе» – 20,04%. Соответственно, от крайне правых пока избрались в национальное собрание (парламент) 37 депутатов, от левых – 32, а от президентской коалиции – только двое. Республиканцы, набравшие 4,27%, и другие небольшие партии получили еще четыре места. Судьба оставшегося 501 мандата решится во втором туре.
Даже по этим неокончательным результатам хорошо видны основные тенденции: взлет крайне правых, усиление левых, спад популярности президентских сил и окончательный закат партии республиканцев, 12 лет бывшей у власти, а теперь полностью растерявшей популярность и расколотой по вопросу о возможности сотрудничества с крайне правыми, констатирует заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.
Согласно последним опубликованным данным на сайте МВД Франции, явка 30 июня составила 59,39%. Это выше, чем степень участия французов в голосовании на первом туре окончившихся переизбранием Эммануэля Макрона президентских выборов 2022 г., когда на участки пришли 47,51%. При этом, согласно опросам института мониторинга общественного мнения Elabe, явка 30 июня могла достигнуть 69,7%, что близко к рекордным значениям голосований 1981 и 1986 гг.
Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент, проходивших 6-9 июня. Коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», заняла второе место, набрав 14,5% голосов. В преддверии внеочередных выборов он заявил, что планы как ультраправых, так и левых могут привести к гражданской войне, поскольку усиливают конфликты в обществе. Это вызвало критику президента со стороны этих двух лагерей.
Явка на этих выборах заметно усилилась против тенденции падения на последних электоральных мероприятиях, включая последние президентские выборы, замечает Тимофеев. При этом пока сложно сказать, чьи сторонники мобилизовались больше – правых, левых или пропрезидентской коалиции, продолжает эксперт.
«Очевидно, что подлил масла в огонь Макрон заявлениями и решением о внеочередных выборах, мотивированной угрозой правых на фоне выборов, и одновременно с этим результаты говорят о том, что сторонники Ле Пен оказались наиболее активными», – говорит Тимофеев.
По его мнению, если в своем решении французский президент руководствовался желанием консолидировать и «взбодрить» электорат внеочередным голосованием и опасностью правого поворота, чтобы повысить собственную популярность и рейтинги своей коалиции, то он пришел к противоположному результату. При этом из общей логики событий такое решение Макрона не вытекало.
«Теперь же цементируется, очевидно, ситуация раскола Франции на три части без абсолютного большинства. Это произошло на фоне недовольства граждан страны политикой руководства и его неолиберальными социальными реформами, в особенности скандальным и вызвавшим протесты повышением пенсионного возраста в 2023 г. с 62 до 64 лет. Французы показали готовность поддерживать противников политики главы государства справа и слева», – полагает Тимофеев.
Сам президент Макрон 30 июня назвал высокую явку свидетельством желания французов «прояснить политическую ситуацию». Вечером 1 июля глава французского государства встретится с правительством, которое возглавляет Габриэль Атталь. В свою очередь незадолго до полуночи на фоне публикации первых оценок голосования сам Атталь в телеобращении заявил, что президентская коалиция «Вместе» для победы над RN отзывает 60 своих депутатов. «Сохранение [кандидатов от президентской коалиции] на третьем месте привело бы к избранию депутата от "Национального объединения" против другого кандидата, который бы, как и мы, защищал ценности республики», – объяснил Атталь. Кроме того, премьер заявил, что приостанавливает реализацию спорной реформы страхования по безработице, а в понедельник будет издан указ о продлении существующих правил, истекавших 30 июня.
По мнению Тимофеева, в течение недели будет происходить торг президентских сил с левыми и умеренными правыми, в поддержке которых они нуждаются. «Макронисты будут стараться договариваться о снятии кандидатур для того, чтобы преградить путь крайне правым», – считает эксперт.
Основатель входящей в левый блок NFP вместе с социалистами, зелеными и коммунистами крайне левой «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон также заявил о готовности снимать своих кандидатов, если они завершат первый тур на третьем месте и будет существовать вероятность победы кандидатов от правых. В то же время, в отличие от представителей лоялистов, левые не столь ярко готовы уступать своих кандидатов: их может не понять собственный электорат после яростной критики и мобилизации сторонников против социальных реформ Макрона, говорит Тимофеев.
«Левые помнят, что они носители идей оппозиционного и, в первую очередь, молодежного электората, и просто так сдать позиции ради сдерживания Ле Пен выгодно тактически, но невыгодно стратегически, учитывая неоднородность самого блока NFP, где наиболее радикальна партия Меланшона и коммунисты», – подчеркивает эксперт.
По словам Тимофеева, время до второго тура будет периодом большой неопределенности, ведь во втором туре будут разыграны оставшиеся мандаты в нижнюю палату. Он объясняет, что теперь образуется ситуация, которая во французской политической культуре называется «треугольники»: если победивший депутат не набрал 50%+1 голос, вперед проходят кандидаты, получившие не меньше 12%, и в итоге их может быть двое-трое. «Такая ситуация вырисовывается примерно в 160 из 577 избирательных округов Франции», – отмечает Тимофеев. По его мнению, уже во вторник 2 июля будет примерно понятна ситуация в округах и кто в пользу кого снимет своих кандидатуры.
«Параллельно произойдет волна медийной атаки на Ле Пен, Барделлу, их партию и других правых о том, что они представляют угрозу Франции, республике и демократии, как в 2022 г.», – полагает эксперт. Сама же Ле Пен будет искать поддержку правых всего спектра, в том числе даже среди бывших правящих, системных и идеологически близких к макронистам республиканцев, лидер которых Эрик Сьотти допускал сотрудничество с ней, заключает эксперт.