Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Во Франции начались беспорядки после первого тура парламентских выборов

Ведомости

В Париже протестующие вышли на на площадь Республики после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы. Об этом сообщает BFM.TV.

По оценке местных властей, было около 5500 человек. Le Figaro со ссылкой на данные полиции пишет, что собралось по меньшей мере 8000 протестующих. На авеню Пармантье произошли стычки с правоохранителями. Демонстранты бросали в них фейерверки, те же в ответ применили слезоточивый газ. На улице Фобур-дю-Тампль разбили окно в McDonald's.

«РИА Новости» сообщает, что первые несколько часов демонстрация в Париже проходила мирно, но позже к ней присоединились радикалы из движения black bloc. Они начали жечь файеры, запускать фейерверки, бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Полиция ответила слезоточивым газом.

Стычки с полицией также произошли в Лионе. BFM.TV со ссылкой на данные префектуры пишет, что в митинге участвовали по меньшей мере 800 человек. Демонстранты бросали в полицию некоторые предметы, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Протестующие вышли и на улицы Нанта, но митинг утих после того, как полиция использовала слезоточивый газ, отмечает Le Figaro.

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», согласно данным экзит-полов, побеждает на парламентских выборах во Франции, набрав 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в 577-местной национальной ассамблее страны (нижняя палата парламента). Второе место у «Нового народного фронта» с 28,1% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона же потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей и заняв третье место.

Второй тур парламентских выборов запланирован на 7 июля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных