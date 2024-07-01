Во Франции начались беспорядки после первого тура парламентских выборов
В Париже протестующие вышли на на площадь Республики после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы. Об этом сообщает BFM.TV.
По оценке местных властей, было около 5500 человек. Le Figaro со ссылкой на данные полиции пишет, что собралось по меньшей мере 8000 протестующих. На авеню Пармантье произошли стычки с правоохранителями. Демонстранты бросали в них фейерверки, те же в ответ применили слезоточивый газ. На улице Фобур-дю-Тампль разбили окно в McDonald's.
«РИА Новости» сообщает, что первые несколько часов демонстрация в Париже проходила мирно, но позже к ней присоединились радикалы из движения black bloc. Они начали жечь файеры, запускать фейерверки, бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Полиция ответила слезоточивым газом.
Стычки с полицией также произошли в Лионе. BFM.TV со ссылкой на данные префектуры пишет, что в митинге участвовали по меньшей мере 800 человек. Демонстранты бросали в полицию некоторые предметы, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Протестующие вышли и на улицы Нанта, но митинг утих после того, как полиция использовала слезоточивый газ, отмечает Le Figaro.
Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», согласно данным экзит-полов, побеждает на парламентских выборах во Франции, набрав 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в 577-местной национальной ассамблее страны (нижняя палата парламента). Второе место у «Нового народного фронта» с 28,1% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона же потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей и заняв третье место.
Второй тур парламентских выборов запланирован на 7 июля.