Во Франции начались беспорядки после первого тура парламентских выборов

По оценке местных властей, было около 5500 человек. Le Figaro со ссылкой на данные полиции пишет, что собралось по меньшей мере 8000 протестующих. На авеню Пармантье произошли стычки с правоохранителями. Демонстранты бросали в них фейерверки, те же в ответ применили слезоточивый газ. На улице Фобур-дю-Тампль разбили окно в McDonald's.