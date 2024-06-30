Партия Марин ле Пен побеждает на парламентских выборах во Франции

Партия Марин ле Пен побеждает на парламентских выборах во ФранцииКоалиция Макрона, согласно экзит-полам, заняла лишь третье место
Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», согласно данным экзит-полов, побеждает на парламентских выборах во Франции, набрав 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в 577-местной национальной ассамблее страны (нижняя палата парламента). Об этом сообщает европейская редакция Politico со ссылкой на предварительные результаты опросов, которые еще могут быть уточнены.
Между тем центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей, заняв третье место. Второе место, согласно экзит-полам, занял «Новый народный фронт» с 28,1% голосов избирателей, что стало хорошим результатом для французских левых. Второй тур парламентских выборов запланирован на 7 июля.
Явка на выборах оказалась выше, чем в предыдущие избирательные циклы. Согласно данным МВД Франции, она составила почти 60% по состоянию на 17:00 (18:00 по мск).
Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что ключевым для страны станет второй тур выборов в парламент, он также высказал намерение стать новым премьер-министром страны, сместив на этой должности Габриэля Атталя. Ле Пен же, которая является президентом фракции «Национальное собрание», по результатам голосования была вновь избрана депутатом. В интервью Le Monde она заявила, что если Барделла станет первым министром, она не окажется под его подчинением. «Вы знаете про разделение полномочий? Я совершенно точно не буду у него в подчинении, это структурно. Но тот факт, что президент группы и первый министр чрезвычайно близки в политическом плане – это скорее хорошая новость», – отметила она.
Макрон объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране 9 июня. Решение было принято после того, как партия Марин ле Пен обогнала его коалиция на выборах в европейский парламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%.
После объявления предварительных данных экзит-полов Макрон выступил с заявлением, в котором призвал партии, прошедшие в парламент, объединиться, чтобы заблокировать правых и не дать им возможность получить абсолютное большинство, сообщило BFM TV.