Партия Марин ле Пен побеждает на парламентских выборах во Франции

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что ключевым для страны станет второй тур выборов в парламент, он также высказал намерение стать новым премьер-министром страны, сместив на этой должности Габриэля Атталя. Ле Пен же, которая является президентом фракции «Национальное собрание», по результатам голосования была вновь избрана депутатом. В интервью Le Monde она заявила, что если Барделла станет первым министром, она не окажется под его подчинением. «Вы знаете про разделение полномочий? Я совершенно точно не буду у него в подчинении, это структурно. Но тот факт, что президент группы и первый министр чрезвычайно близки в политическом плане – это скорее хорошая новость», – отметила она.