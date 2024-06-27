Ле Пен: Макрон не отправит военных на Украину в случае смены премьера
Президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет направить военных на Украину, если премьер-министром страны станет лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла, заявила глава парламентской фракции партии Марин Ле Пен в интервью газете Le Telegramme.
По ее словам, титул верховного главнокомандующего, которым наделен глава государства, является почетным, поскольку именно премьер-министр Франции распоряжается государственной казной. Барделла не собирается искать поводов для ссоры с Макроном, но он установит красные линии.
«Что касается Украины, то президент не сможет послать туда войска», – уточнила Ле Пен.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял Макрон. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг при этом указывал, что альянс не планирует отправлять войска на территорию Украины, поскольку представители Киева об этом не просили.
28 мая президент России Владимир Путин заявил, что западные военные будут в зоне поражения армии России в случае их отправки на территорию Украины. При этом он указал, что страна знает о нахождении на территории Украины западных наемников.