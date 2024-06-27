Ле Пен: Макрон не отправит военных на Украину в случае смены премьера

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял Макрон. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг при этом указывал, что альянс не планирует отправлять войска на территорию Украины, поскольку представители Киева об этом не просили.