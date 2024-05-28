Путин: иностранные военные на Украине будут в зоне поражения ВС РФ
Западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Ташкенте.
Россия знает, что на территории Украины есть западные наемники, в этом нет ничего нового, отметил глава государства.
«Мы в эфире слышим то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть», – подчеркнул Путин.
Президент России заметил, что западные специалисты под видом наемников обслуживают высокоточное оружие. Он добавил, что они несут потери.
26 мая представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. Der Spiegel отмечал, что в таком случае НАТО станет стороной конфликта.
27 мая стало известно, что минобороны Франции обсуждает с Украиной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.