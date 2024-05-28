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Путин: иностранные военные на Украине будут в зоне поражения ВС РФ

Ведомости

Западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

Россия знает, что на территории Украины есть западные наемники, в этом нет ничего нового, отметил глава государства.

«Мы в эфире слышим то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть», – подчеркнул Путин.

Президент России заметил, что западные специалисты под видом наемников обслуживают высокоточное оружие. Он добавил, что они несут потери.

26 мая представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. Der Spiegel отмечал, что в таком случае НАТО станет стороной конфликта.

27 мая стало известно, что минобороны Франции обсуждает с Украиной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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