Пентагон: США не планируют отправлять войска на Украину
Вашингтон не планирует отправлять американские войска на Украину, заверил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине, это не изменится», – сказал он в ходе брифинга.
Райдер тем самым опроверг сообщения телеканала CNN о планах Белого дома снять запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Телеканал со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что размещение подрядчиков поможет поддерживать эксплуатацию и ремонтировать переданное Киеву оружие.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом указывал, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины, поскольку представители Киева об этом не просили.
28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что западные военные будут в зоне поражения армии России в случае их отправки на территорию Украины. При этом он указал, что Россия знает о нахождении на территории Украины западных наемников.