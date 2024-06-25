Пентагон: США не планируют отправлять войска на Украину

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом указывал, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины, поскольку представители Киева об этом не просили.