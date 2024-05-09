Столтенберг: НАТО не планирует направлять войска на Украину
НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины, представители Киева об этом не просили, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству ANSA.
«НАТО не намерена размещать силы в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войска НАТО, они просили о большей помощи», – сказал он.
Столтенберг также выразил надежду, что Россия прекратит спецоперацию на Украине, отметив, что не видит на данный момент готовности Москвы к «содержательному» диалогу по урегулированию конфликта.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. По данным издания, одна из ключевых фраз документа – «никаких сапог на земле».
На фоне ряда провокационных заявлений западных политиков за последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.