Как во Франции готовятся к внеочередным выборам парламента

Сообщая о своем решении, президент Франции заявил, что услышал голос народа на выборах и «не мог вести себя так, будто ничего не произошло». В прессе обсуждались несколько теорий, объяснявших поступок Макрона: что это было исключительно эмоциональное решение; что в действительности он надеялся на мобилизацию не голосовавших граждан для победы своей партии; что он таким образом решил отдать бразды правления крайне правой партии, чтобы люди успели в них разочароваться к следующим президентским выборам в 2027 г. Спустя несколько дней президент во время общения с журналистами объяснил, что не хотел дожидаться вотума недоверия осенью, который бы вынудил его распустить правительство, и среагировал на опережение.