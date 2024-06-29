Как во Франции готовятся к внеочередным выборам парламента

Как во Франции готовятся к внеочередным выборам парламентаОжидается серьезное ослабление партии президента Макрона и ее союзников
В воскресенье, 30 июня, Франция проголосует в первом туре внеочередных выборов в нижнюю палату парламента. Основные борющиеся политические лагеря – правые, левые и макронисты – объединились в коалиции, чтобы активнее противостоять друг другу. «Ведомости» проанализировали предвыборные программы партий, опросы избирателей и как разные сценарии итогов выборов повлияют на отношения Франции и России.
9 июня президент Франции Эммануэль Макрон распустил национальное собрание. Причиной этого стала победа крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» («НО») на выборах в Европарламент. Она получила 31,4% голосов, обогнав макронистов, набравших 14,6%. На евровыборах применяется пропорциональная избирательная система – депутатские мандаты делятся между списками кандидатов пропорционально голосам за партию. При выборах в национальное собрание действует мажоритарная система – в каждом округе голосуют за конкретного кандидата, выигрывает получивший более 50% голосов.
Нынешний глава правопопулистской партии Жордан Барделла после победы также призывал Макрона к роспуску и назначению досрочного голосования.
Сообщая о своем решении, президент Франции заявил, что услышал голос народа на выборах и «не мог вести себя так, будто ничего не произошло». В прессе обсуждались несколько теорий, объяснявших поступок Макрона: что это было исключительно эмоциональное решение; что в действительности он надеялся на мобилизацию не голосовавших граждан для победы своей партии; что он таким образом решил отдать бразды правления крайне правой партии, чтобы люди успели в них разочароваться к следующим президентским выборам в 2027 г. Спустя несколько дней президент во время общения с журналистами объяснил, что не хотел дожидаться вотума недоверия осенью, который бы вынудил его распустить правительство, и среагировал на опережение.
Центристы против всех крайних
Первыми об объединении в «Новый народный фронт» заявили левые и крайне левые партии, чтобы противостоять усилившимся правым. В него вошли партия «Непокоренная Франция», партии социалистов и коммунистов и «зеленые».
«Национальное объединение» сочло союз левых опасным для страны, их лидер Жордан Барделла принял предложение президента правоцентристской партии «Республиканцев» Эрика Чотти о создании коалиции. Однако заявление Чотти было сделано без поддержки его партии, за что его пытались из нее исключить. Ему удалось оспорить решение об исключении в судебном порядке. Разделившиеся во мнениях республиканцы частично объединились с «НО», выдвинув 70 общих кандидатов. В остальных избирательных округах республиканцы будут выдвигаться отдельно.
Еще один конфликт среди правых из-за объединения произошел в партии Эрика Земмура «Реконкиста». Лидер партии отказывался объединяться с правопопулистами и выдвинул кандидатов, выступающих против них. Вице-президент партии, племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль публично заявила о поддержке кандидатов от «НО», обвинила Земмура в «тройном просчете» и была исключена из партии.
На фоне создания двух крайних блоков Макрон выступил за расширение центрального блока и объединение с умеренными партиями. В президентский альянс «Вместе» вошли партия Макрона «Возрождение», «Демократическое движение», «Горизонты», правоцентристская партия «Действовать» и левоцентристская «Радикальная партия». Они представили 489 кандидатов, среди которых 24 действующих министра из 35, включая премьер-министра Габриэля Атталя, главу МВД Жеральда Дарманена и министра иностранных дел Стефана Сежурне, сообщает издание национальной ассамблеи.
Социально-экономическая программа
Макронисты в предвыборной программе сосредоточились на повышении покупательной способности французов и доступности медицинской помощи. С зимы планируется снизить счета за электроэнергию на 15% (на 200 евро за год), пенсии будут проиндексированы, продолжатся повышения зарплат школьным учителям и медсестрам. Также правящая партия обещает разрешить увеличить количество медиков, чтобы каждый француз мог обратиться к врачу не дальше, чем в получасе езды от дома.
Это же направление стало приоритетным в программе «Нового народного фронта». Объединение предлагает блокировать рост цен на товары первой необходимости, отменить принятое в 2023 г. повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, против которого левые активно боролись в прошлом году, повысить МРОТ после вычета налогов до 1600 евро (сейчас он составляет 1398,7 евро).
С необходимостью повышать покупательную способность соглашается и «Национальное объединение». Партия предлагает снизить счета за электроэнергию, снизить НДС на газ, мазут и топливо, провести аудит госфинансов, снизить пенсионный возраст до 60 лет для тех, кто начал работать с 20 лет.
Безопасность и борьба с нелегальной иммиграцией
Главной темой политики партии «НО» стал иммиграционный закон, который будет облегчать депортацию правонарушителей и преступников, отменит закон о гражданстве по рождению на территории республики (сейчас он действует с ограничениями). Пособия родителям несовершеннолетних правонарушителей будут отменены, а судимые мигранты не смогут получить социальное жилье.
Макронисты собираются по-своему бороться с нелегальной иммиграцией. В рамках реформы о предоставлении убежища будут открыты центры содержания на внешних границах Европы на время проверки досье о беженстве. Депортацией власти активно занимаются с момента прихода Макрона к власти в 2017 г. – были выдворены более 12 000 мигрантов.
«ННФ» не осветил тему миграции в своей программе. Но отдельным большим пунктом коалиция отметила необходимость мира в странах, вовлеченных в конфликты, – они собираются продолжать помогать оружием Украине, но хотят ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и отказаться от поддержки правительства еврейского государства с целью прекращения огня в Газе. Продолжать поддержку Украины собирается и Барделла, но предоставляя им только оружие защиты, чтобы «избежать любого риска эскалации», пишет газета Le Monde.
Лидеры опросов
Система выборов в национальную ассамблею мажоритарная - чтобы стать правящей партией, необходимо получить 289 мест из 577 после второго тура 7 июля. Пройти в него может кандидат, набравший более 12,5% списочного состава избирателей в первом туре 30 июня – во второй тур может выйти более двух одномандатников. На практике встречаются случаи, когда во второй тур выходят трое, а в редких случаях – четверо кандидатов.
Согласно проведенному 28 июня опросу Французского института общественного мнения, 67% населения планирует голосовать. На прошлых выборах в национальную ассамблею, в 2022 г., голосовали 49% (почти столько же французов – 51,49% – голосовали на выборах в Европарламент). Директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен назвал эту явку высокой, такие цифры были в 80-е и 90-е, но в последние 20 лет они упали до 50%. «Это значит, что Макрон всколыхнул все-таки французское общество роспуском парламента», – пояснил эксперт.
Лидирует по-прежнему «НО», их поддержка к 20 июня выросла с 31,37 до 34%. На евровыборах они одержали победу в 457 избирательных округах. За ним следует «Новый народный фронт» с 29%. До объединения – на европейских выборах – среди левых лидировала партия социалистов с Рафаэлем Глюксманном (13,83%), «Непокоренная Франция» набрала 9,89%, республиканцы – 7,25%, а «зеленые» – 5,50%. Объединение макронистов «Вместе» также немного усилило свои позиции – с 14,60 до 22%. Однако из-за объединения левых и их значительного рывка вперед президентская коалиция уступила им второе место. К 28 июня поддержка «НО» достигла 36,5% избирателей, рейтинг «ННФ» остался на 29%, а поддержка «Вместе» упала до 20,5%.
По оценкам независимого исследовательского института Odoxa, 21 июня «НО» находилось между относительным и абсолютным большинством с 250–300 местами в правительстве. Прогрессирующей коалиции левых прогнозировали 160–210 кресел, а находящемуся в стадии распада президентскому большинству – всего от 70 до 120.
Политолог и бывший депутат Европейского парламента Эмерик Шопрад назвал основными причинами возросшей поддержки правых рост уровня преступности во Франции, связанный с мигрантами, в том числе с большим потоком нелегалов. По его словам, ситуация с безопасностью значительно ухудшилась в небольших городах. «Это создало запрос на порядок со стороны французов. Они также боятся потерять свою идентичность и культуру, так как миграция не контролируется, пояснил «Ведомостям» эксперт. Второй причиной он назвал деиндустриалицию и снижение экспорта, с которым французы связывают сильную экономику.
Три сценария
По результатам опроса наименее вероятный исход голосования – макронистское большинство. Его у партии президента не было и в последнем составе национальной ассамблеи. В таком случае на посту премьер-министра может остаться Атталь, хотя пока президент не подтвердил это предположение.
Наиболее очевидным исходом выборов является оппозиционное большинство. Тогда может начаться период совместного проживания, что происходило во Франции всего три раза – дважды во время правления Франсуа Миттерана и при президентстве Жака Ширака. В случае победы «НО» премьер-министром может быть назначен лидер партии Жордан Барделла. Левопопулисты пока не определились с кандидатурой своего потенциального премьер-министра, его выберут лишь в случае победы.
Согласно конституции Франции, премьер-министра назначает президент. «Теоретически он волен выбирать кого хочет. Но опыт позволяет предположить, что он назначит предложенного партией большинства», – комментирует профессор публичного права в Университете Париж I, конституционалист Анн Леваде. Это делается для того, чтобы во время периода совместного проживания «центр тяжести» переместился к премьер министру, так как именно правительство, а не президент определяет политику государства, поясняет Конституционный совет. У президента остаются прерогативы, связанные с международной политикой, например, назначение послов Франции, и с вооруженными силами.
«Роль президента, исполняющего обязанности во время совместного проживания, становится почти стертой, более классической, которую мы встречаем в других парламентских режимах», – уточняет доктор юридических наук Александр Фрамбери-Якобон в своей статье в издании The Conversation.
Директор центра «Обсерво» Дюбьен считает, что в 100–150 округах все будет решаться в пределах одного процента, то есть в пределах погрешности опросов. «Поэтому сейчас никто не может спрогнозировать результат. Единственное, что уже понятно, – первое место займет «НО». Но 220, 250 или больше 289 мандатов, которые бы дали абсолютное большинство в парламенте, – это уже совсем-совсем разные сценарии», – сказал эксперт. Ранее Барделла заявил, что не согласится занять пост премьера без абсолютного большинства.
Экс-депутат Европарламента Шопрад в случае победы «НО» предвещает проблемы с уличными протестами со стороны левопопулистов. «Крайне левые могут устроить небольшую «гражданскую войну», манифестации и хаос. А также забастовки в разных сферах, например в образовании, где крайне левые сильны. Это может осложнить правление», – сказал он «Ведомостям». Но если все же победят левые, протестов не ожидается. Эксперт объяснил это отсутствием подобной культуры манифестаций из-за результатов выборов у правопопулистов. При этом они могут столкнуться с другими проблемами во время правления – связанными с финансовым рынком, местом Франции в Евросоюзе, падением экономики.
Если же ни одна партия не наберет абсолютное большинство, то президенту придется назначить премьер-министра из относительного большинства или кого-то по своему усмотрению. Но в этом случае у премьер-министра не будет такой свободы действий, как при абсолютном большинстве. «В таком случае все равно возможно править, с трудностями, но возможно. Но, чтобы не был вынесен вотум недоверия правительству, нужно чтобы левые и другие французы проголосовали вместе. Чего мы до сих пор не видели», – пояснил «Ведомостям» бывший высокопоставленный французский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Третий сценарий – никто не набирает большинство с очевидным отрывом от других партий, и государство становится неуправляемым, делясь на три блока. Прогнозы экс-чиновника гораздо мрачнее опросов, по его мнению, партия президента может потерять почти весь свой капитал в парламенте. «Сейчас 169 мест отдано тем, кто поддерживает Макрона. Они могут потерять 150–160 мест», – сказал эксперт. Он отметил, что, согласно конституции, президент Франции не имеет права в течение года снова распускать правительство. «Придется править с тем составом национального собрания, который будет избран во втором туре 7 июля», – добавил собеседник.
При таком сценарии возможен уход президента в отставку, считает Шопрад. В таком случае Макрон, который не может быть президентом три раза подряд, сможет выдвигаться, если он ушел с поста раньше конца второго срока. «Возможно, это и есть его план – спровоцировать ситуацию, в которой он сможет снова выдвигаться на президентских выборах», – сказал эксперт.
Дюбьен также считает, что отсутствие большинства и прояснения политической ситуации на выборах может привести к институциональному кризису, «который с учетом нынешнего обострения в обществе и исторической политической культуры французов может вылиться в насилие». «В таком случае «НО» и левые силы будут просить Макрона уйти в отставку, что окончательно подорвет основы и дух Пятой Республики. Для меня это совершенно очевидно», – сказал собеседник, отметив, что, по его мнению, президент на это не согласится.
Отношения с Россией
Прогноз французского экс-чиновника относительно франко-российских отношений оказался положительным в случае победы правой или левой партий, так как ни одна из них не делала заявлений, направленных против РФ. «Так что можно подумать, что отношения могут улучшиться. Но нужно быть внимательными, как бы Барделла не превратился в [премьер-министра Италии Джорджу] Мелони. Как вы знаете, она жестче, чем [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан в отношении России», – сказал собеседник. Этот сценарий эксперт назвал наиболее благоприятным для России, но воспринимать его надо с осторожностью. «Поскольку Барделла – не Марин Ле Пен и таких же заявлений о России [в ее поддержку], как она, он не делал», – заключил собеседник.
Согласился с ним и другой эксперт. «У «НО» позиция, которая направлена на то, чтобы вновь открыть диалог, способствовать миру, искать компромисс для решения кризиса на Украине. Их правительство не будет способствовать эскалации, отправке оружия, ракет, истребителей, обучению военных», – считает Шопрад. Он надеется на диалог с Россией и восстановление мира в случае прихода «НО» к власти. Но эксперт также выразил опасения, что может произойти и ужесточение позиции в отношении России, как это произошло с правой Мелони в Италии.
Как рассказал «Ведомостям» Дюбьен, при победе «НО» Франция будет менее активной на украинском направлении, но не стоит ожидать громких заявлений по поводу российско-французских отношений и резкой смены курса до окончания конфликта. Для партии тема России очень чувствительна, так как их не раз атаковали за связи с Москвой и получение финансирования из российского банка. «Видно, что идет дистанцирование руководства "НО" (кстати, это больше видно в поведении Барделлы), некоторая "мелонизация" потенциального премьер-министра. Сейчас все понимают, что проще не афишироваться с Россией, что связь с Россией мешает приходу к власти», – объяснил эксперт.
При этом возможна корректировка курса. «Я бы, например, не исключил, что новое правительство Франции, новый министр экономики и финансов будет внимательнее смотреть на новые пакеты санкций. Франция вряд ли будет блокировать 15-й пакет, но думаю, что будет блокировать те моменты, которые могут наносить ущерб нашим компаниям, нашим экономическим интересам, что не было сделано с февраля 2022 г.», – считает Дюбьен.