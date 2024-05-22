Французские крайне правые открестились от «Альтернативы для Германии»

Заявления Кра о том, что не все члены СС были преступниками, находятся на грани политкорректности, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Сама АдГ не является гомогенной политической структурой – в ней есть как центристское, так и праворадикальное крыло, представителем последнего как раз и является Кра. С учетом того что Марин Ле Пен взяла курс на размежевание с праворадикальным направлением ее отца и именно поэтому, «Национальное объединение» решило откреститься от АдГ как от излишне радикальной. При этом, добавляет Камкин, следует учитывать, что против правых ведется кампания, направленная на раскол фракции «Идентичность и демократия», чтобы та после выборов в Европарламент не стала блокирующим меньшинством.