Французские крайне правые открестились от «Альтернативы для Германии»Это может привести к расколу правых популистов в Европарламенте
Правопопулистская французская партия «Национальное объединение» отказывается от сотрудничества с германской праворадикальной «Альтернативой для Германии» (АдГ). Как сообщает Financial Times (FT), произошло это из-за комментариев депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра. В интервью газете la Repubblica Кра заявил, что не все члены СС были преступниками.
На это отреагировала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. «Этого хватит – АдГ переходит от одной провокации к другой. Пришло время окончательно порвать с этим движением, у которого нет руководства и которое явно находится под влиянием радикальных группировок внутри него», – заявила Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. Правление АдГ после выступления Кра исключило его из своего состава, запретило делать публичные заявления и вычеркнуло из списка кандидатов в Европарламент на выборах 6 июня.
Таким образом, пишет Bloomberg, Ле Пен делает первый шаг на пути к реорганизации представительства крайне правых партий в законодательном органе ЕС. Как заявил представитель «Национального объединения», партия более не намерена «заседать в одной парламентской группе» с AдГ. Правопопулистские и праворадикальные партии поделены в Европарламенте на две фракции.
В первой, «Европейские консерваторы и реформисты», состоят такие правые партии, как «Братья Италии» действующего премьера Джорджи Мелони, ФИДЕС премьера Венгрии Виктора Орбана и французская «Реконкиста», возглавляемая Эриком Земмуром. В другой, более радикальной фракции «Идентичность и демократия» состоят французское «Национальное объединение» и «Альтернатива для Германии». При этом, по мнению Ле Пен, блоки крайне правых партий Европарламента могут объединяться при голосованиях на почве общих решений, будь то контроль над границами или «желания оставаться суверенными». C этой целью лидер «Национального объединения» уже провела встречу с испанской крайне правой партией Vox, входящей в блок «Европейских консерваторов и реформистов».
Как сообщает FT, Ле Пен провела более 10 лет, пытаясь сделать свою партию «менее токсичной». Это понадобилось после того, как ее отец и бывший лидер партии Жан-Мари Ле Пен сделал ряд заявлений, отрицающих холокост. Эти усилия Ле Пен вполне оправдались – так, на парламентских выборах 2022 г. во Франции «Национальное объединение» получило 89 мест из 577 во французской Национальной ассамблее.
Решение Ле Пен о прекращении сотрудничества с АдГ, очевидно, не будет способствовать консолидации правых перед выборами в Европарламент, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. При этом понять бывших партнеров АдГ тоже можно – при руководстве Марин Ле Пен «Национальное объединение» пыталось отойти от радикальной риторики, благодаря чему ее рейтинги стали расти. Французы не хотят терять достигнутого, поэтому и рассматривают АдГ как избыточно радикальную силу, скандал вокруг которой уже вышел за рамки немецких границ. Таким образом, при разрыве с АдГ французская сторона руководствуется исключительно прагматическими соображениями, резюмирует эксперт.
Заявления Кра о том, что не все члены СС были преступниками, находятся на грани политкорректности, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Сама АдГ не является гомогенной политической структурой – в ней есть как центристское, так и праворадикальное крыло, представителем последнего как раз и является Кра. С учетом того что Марин Ле Пен взяла курс на размежевание с праворадикальным направлением ее отца и именно поэтому, «Национальное объединение» решило откреститься от АдГ как от излишне радикальной. При этом, добавляет Камкин, следует учитывать, что против правых ведется кампания, направленная на раскол фракции «Идентичность и демократия», чтобы та после выборов в Европарламент не стала блокирующим меньшинством.