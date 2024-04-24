В партии «Альтернатива для Германии» нашли китайского шпиона

Кроме того, в день задержания Цзяня, 22 апреля, в Германии были задержаны еще двое мужчин и одна женщина по подозрению в шпионаже в интересах Китая, сообщало агентство Reuters. Один из подозреваемых якобы действовал как агент сотрудника министерства государственной безопасности КНР, и именно он привлек к работе пару, которая владела немецкой компанией. Они, в свою очередь, заключили соглашение о сотрудничестве с одним из немецких университетов, что могло использоваться для исследований в области строительства военных кораблей. Кроме того, они могли нарушить закон о внешней торговле, вывезя в Китай лазерную установку без специального разрешения.