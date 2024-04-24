В партии «Альтернатива для Германии» нашли китайского шпиона

В партии «Альтернатива для Германии» нашли китайского шпионаЭто должно ухудшить ее имидж накануне выборов в Европарламент
Полиция в немецком Дрездене задержала сотрудника аппарата депутата Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Как передают ARD и Die Zeit, 43-летнего подозреваемого зовут Цзянь Го, он уроженец КНР с немецким гражданством. По версии прокуратуры, соратник политика мог передавать информацию о работе Европарламента и следить за китайскими оппозиционерами в ФРГ. Арест был инициирован Федеральным ведомством по охране конституции Германии. При этом Кра, который был избран в европейский законодательный орган пять лет назад, на предстоящих в июне выборах в Европарламент возглавляет список этой партии.
Как пишет Bild, около 10 лет назад Цзянь сам связался с властями Германии и предложил себя в качестве информатора. Тогда ему ответили отказом, так как подозревали его в двойной работе. Известно, что Цзянь помогал Кра в вопросах внешней торговли.
Сам Кра назвал обвинения против своего помощника серьезными и пообещал уволить того в случае, если они будут доказаны.
Поиски экстремизма
Ранее спецслужбами ФРГ были признаны правоэкстремистскими три отделения партии АдГ – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии. Это даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами.
Один из членов федерального исполнительного комитета «Альтернативы для Германии» сказал на условиях анонимности, что теперь Кра «становится проблемой» для партии. При этом скандал с китайским шпионом не первый вокруг ведущего политика АдГ, который возник в последнее время. В совместной апрельской публикации Der Spiegel и ZDF сообщалось, что в США его подозревают в финансировании «из источников, близких к Кремлю». Кра в середине декабря 2023 г. посетил заседание «нью-йоркского клуба молодых республиканцев», а при выезде из страны был допрошен ФБР.
АдГ, выступающая против поставок оружия на Украину и призывающая к прекращению санкций против России, претендует на то, чтобы стать второй немецкой партией в Европарламенте по итогам июньских выборов. В настоящее время у нее там девять парламентариев, но, по прогнозам Deutsche Welle (признана иноагентом в РФ), их число может увеличиться до 20.
Кроме того, в день задержания Цзяня, 22 апреля, в Германии были задержаны еще двое мужчин и одна женщина по подозрению в шпионаже в интересах Китая, сообщало агентство Reuters. Один из подозреваемых якобы действовал как агент сотрудника министерства государственной безопасности КНР, и именно он привлек к работе пару, которая владела немецкой компанией. Они, в свою очередь, заключили соглашение о сотрудничестве с одним из немецких университетов, что могло использоваться для исследований в области строительства военных кораблей. Кроме того, они могли нарушить закон о внешней торговле, вывезя в Китай лазерную установку без специального разрешения.
Громкие задержания прошли всего неделю спустя после полноценного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР, где он пытался стабилизировать экономические отношения между государствами. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявил на своем брифинге, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран.
В Германии началась охота на ведьм в связи с якобы сотрудничеством ряда представителей немецкого политического спектра с Россией и Китаем, считает Артем Соколов из Центра европейских исследований МГИМО. Происходящее сейчас вокруг помощника Кра является частью шпиономании и дискурса о необходимости укрепить внутреннюю безопасность страны, а также попыткой Германии пересмотреть свои обширные экономические связи с КНР. Сам Кра – это главное лицо в списке, с которым АдГ идет на выборы в Европарламент. При этом нынешняя ситуация не является критичной для партии, считает эксперт, обрушения ее рейтингов, несмотря на усилия властей, не произошло, а электорат партии скептически относится к тому, что германские власти говорят об АдГ.
Попытка нанести удар по АдГ перед выборами в Европарламент и парламенты трех федеральных земель очевидна, согласен Александр Камкин из ИМЭМО РАН. Он добавляет, что конкретно у Кра и его помощника вполне могли быть контакты с китайским истеблишментом, но раздувать из них шпионскую историю – это «черный пиар».