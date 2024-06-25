В Кремле не видят предпосылок для нормализации диалога с Макроном

В Кремле не видят предпосылок для нормализации диалога с МакрономПри этом Россия готова к переговорам с Францией и сворачивать диалог недальновидно, считают власти РФ
Никаких предпосылок для нормализации диалога с Францией не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, «все имеет свои последствия» и ситуация с минскими соглашениями многому научила и во многом разрушила атмосферу доверия. Иногда, считает Песков, такая атмосфера восстанавливается десятилетиями.
«Поэтому это все вопрос времени, вопрос той позиции, которую займут наши визави. Пока, кроме робких заявлений, никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим», – пояснил пресс-секретарь главы государства.
Комментируя возможное возобновление диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Песков заявил , что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам ради достижения конкретного результата – в том объеме, в каком на это готовы собеседники, никаких условий для этого не требуется.
«Не мы были инициаторами сворачивания диалога, сворачивания отношений – фактически полного сворачивания до нуля. В случае с Францией это было решение, избранное французской стороной», – заявил Песков, подчеркнув, что в Кремле такую линию сочли неверной и недальновидной.
24 июня Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хотел бы продолжить диалог с российским лидером. Французский лидер уточнил, что в последние несколько месяцев он не говорил с Путиным. В то же время он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций. Упомянув АЭС, Макрон не пояснил, что именно имеет в виду.
В декабре 2023 г. Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции отметил, что в прошлом у Москвы и Парижа были тесные взаимоотношения, но они прекратились по инициативе французской стороны. Президент добавил, что Россия готова и дальше контактировать с Францией, если у той будет соответствующее желание. После этого Макрон заявил, что согласен возобновить диалог, если это позволит добиться мира.