В Кремле не видят предпосылок для нормализации диалога с Макроном

В декабре 2023 г. Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции отметил, что в прошлом у Москвы и Парижа были тесные взаимоотношения, но они прекратились по инициативе французской стороны. Президент добавил, что Россия готова и дальше контактировать с Францией, если у той будет соответствующее желание. После этого Макрон заявил, что согласен возобновить диалог, если это позволит добиться мира.