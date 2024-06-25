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Макрон заявил о желании продолжить диалог с Путиным

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом французский президент заявил в подкасте Generation Do It Yourself. 

«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил его с Владимиром Путиным», – отметил Макрон.

Французский лидер уточнил, что в последние несколько месяцев он не говорил с Путиным. В то же время он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций. Упомянув АЭС, Макрон не пояснил, что именно имеет в виду.

В марте президент Франции в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным. Он напомнил, что несколько раз говорил по телефону с российским лидером в начале конфликта на Украине. В Кремле после этого заявили, что Путин всегда открыт для диалога «в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», но пока что планов по контактам России и Франции на высшем уровне нет.

В декабре 2023 г. Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции отметил, что в прошлом у Москвы и Парижа были тесные взаимоотношения, но они прекратились по инициативе французской стороны. Президент добавил, что Россия готова и дальше контактировать с Францией, если у той будет соответствующее желание. После этого Макрон заявил, что согласен возобновить диалог, если это позволит добиться мира. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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