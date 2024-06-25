Макрон заявил о желании продолжить диалог с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом французский президент заявил в подкасте Generation Do It Yourself.
«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил его с Владимиром Путиным», – отметил Макрон.
Французский лидер уточнил, что в последние несколько месяцев он не говорил с Путиным. В то же время он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций. Упомянув АЭС, Макрон не пояснил, что именно имеет в виду.
В марте президент Франции в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным. Он напомнил, что несколько раз говорил по телефону с российским лидером в начале конфликта на Украине. В Кремле после этого заявили, что Путин всегда открыт для диалога «в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», но пока что планов по контактам России и Франции на высшем уровне нет.
В декабре 2023 г. Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции отметил, что в прошлом у Москвы и Парижа были тесные взаимоотношения, но они прекратились по инициативе французской стороны. Президент добавил, что Россия готова и дальше контактировать с Францией, если у той будет соответствующее желание. После этого Макрон заявил, что согласен возобновить диалог, если это позволит добиться мира.