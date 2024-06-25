Макрон заявил о желании продолжить диалог с Путиным

В марте президент Франции в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным. Он напомнил, что несколько раз говорил по телефону с российским лидером в начале конфликта на Украине. В Кремле после этого заявили, что Путин всегда открыт для диалога «в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», но пока что планов по контактам России и Франции на высшем уровне нет.