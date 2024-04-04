Песков: у Путина не планируются контакты с Макроном
Планов по проведению контактов России и Франции на высшем уровне нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Путин остается открыт для диалога, также у президента идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с Россией.
«Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет», – добавил представитель Кремля.
3 апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого осудил теракт в «Крокус сити холле». Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной. Кроме того, глава французского ведомства безоговорочно осудил спецоперацию на Украине. Он добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Киев так долго и интенсивно, насколько это будет необходимо.