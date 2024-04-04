Песков: у Путина не планируются контакты с Макроном

3 апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого осудил теракт в «Крокус сити холле». Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной. Кроме того, глава французского ведомства безоговорочно осудил спецоперацию на Украине. Он добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Киев так долго и интенсивно, насколько это будет необходимо.