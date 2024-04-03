Министр обороны Франции в разговоре с Шойгу осудил теракт в «Крокусе»

Основной темой нынешнего разговора Лекорню с его российским коллегой было наверняка не выражение соболезнований жертвам теракта в «Крокусе», а именно попытка разъяснить позицию Франции после заявлений Макрона о готовности послать войска на Украину, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По мнению эксперта, французские военные прекрасно понимают, что они сами могут послать на Украину контингент максимум в 10 000 человек, который не переломит хода военных действий. Если же кто-то считает, что за этим последуют американские и польские дивизии, то это станет началом третьей мировой, и при этом ядерной войны, что вряд ли планируют в Париже, считает эксперт.