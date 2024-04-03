Министр обороны Франции в разговоре с Шойгу осудил теракт в «Крокусе»Министры пообщались впервые за полтора года
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого осудил теракт в «Крокус сити холле». Заявление французского ведомства передает газета Le Monde. Последний раз до этого они проводили переговоры в октябре 2022 г. Комментариев с российской стороны пока не поступало.
«После теракта, произошедшего 22 марта под Москвой, совершенного организацией ИГ (признана террористической и запрещена в России), министр [Лекорню] напомнил о нашем решительном осуждении [теракта] и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной», – говорится в публикации. Кроме того, в Париже призвали Россию прекратить любую эксплуатацию этой версии.
Кроме того, глава французского ведомства «безоговорочно осудил» спецоперацию на Украине. Он добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Киев так долго и интенсивно, «насколько это будет необходимо в (...) борьбе за свободу и суверенитет, чтобы восстановить мир и безопасность на востоке Украины и на европейском континенте».
8 марта Лекорню уверял, что речи об отправке французских военных на Украину, что ранее допускал президент Эмманюэль Макрон, «не может быть и речи». Тогда министр утверждал, что слова главы государства были «вырваны из контекста», но добавил, что Франция планирует начать производство на Украине запчастей, оружия и боеприпасов. Еще Лекорню сделал оговорку о некоем военном присутствии на Украине «саперов» или «инструкторов».
В предыдущем разговоре глав военных ведомств 23 октября 2022 г. Шойгу озвучил Лекорню свою озабоченность о возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Основной темой нынешнего разговора Лекорню с его российским коллегой было наверняка не выражение соболезнований жертвам теракта в «Крокусе», а именно попытка разъяснить позицию Франции после заявлений Макрона о готовности послать войска на Украину, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По мнению эксперта, французские военные прекрасно понимают, что они сами могут послать на Украину контингент максимум в 10 000 человек, который не переломит хода военных действий. Если же кто-то считает, что за этим последуют американские и польские дивизии, то это станет началом третьей мировой, и при этом ядерной войны, что вряд ли планируют в Париже, считает эксперт.
То, что на повестке переговоров министров была эта тема, вовсе не исключено, согласен завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. «Это выглядело бы разумным шагом даже с точки зрения рисков, которые инициатива Макрона несет в себе из–за перспективы столкновения России и НАТО», – заключает он.
Вечером 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт. По последним данным, число погибших составило 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Четверо предполагаемых исполнителей теракта и их возможные подельники арестованы.
Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Об этом, в частности, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта. Об украинском следе также говорил президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. При этом ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГ в Афганистане.
Путин указывал, что теракт был исполнен руками радикальных исламистов, однако Москва намерена установить, кто является заказчиком этого преступления. По его словам, США пытаются убедить страны мира в том, что, по данным американской разведки, в теракте якобы не замешана Украина.