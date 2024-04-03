Суд арестовал двух задержанных в Дагестане террористов
Советский районный суд Махачкалы арестовал двух граждан Таджикистана, задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Выходцев из Средней Азии подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Они пробудут под стражей до 1 июня.
В суде уточнили, что задержанные 2000 и 2003 годов рождения.
«Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые – граждане Республики Таджикистан, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации», – говорится в сообщении.
По версии следствия, не ранее февраля 2024 г. подозреваемые незаконно купили оружие и боеприпасы к ним, которые хранили по месту жительства – в Каспийске.
«Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке», – добавили в суде.
Ранним утром 31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы вводился режим КТО, жителей ближайших домов эвакуировали. В этот же день спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО трех человек, планировавших совершить теракты. Один из задержанных – житель Дагестана.
По словам главы региона Сергея Меликова, боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». При задержании у террористов нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет.