Суд арестовал двух задержанных в Дагестане террористов

Ранним утром 31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы вводился режим КТО, жителей ближайших домов эвакуировали. В этот же день спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО трех человек, планировавших совершить теракты. Один из задержанных – житель Дагестана.