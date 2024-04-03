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Суд арестовал двух задержанных в Дагестане террористов

Ведомости

Советский районный суд Махачкалы арестовал двух граждан Таджикистана, задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выходцев из Средней Азии подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Они пробудут под стражей до 1 июня.

В суде уточнили, что задержанные 2000 и 2003 годов рождения.

«Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые – граждане Республики Таджикистан, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации», – говорится в сообщении.

По версии следствия, не ранее февраля 2024 г. подозреваемые незаконно купили оружие и боеприпасы к ним, которые хранили по месту жительства – в Каспийске.

«Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке», – добавили в суде.

Ранним утром 31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы вводился режим КТО, жителей ближайших домов эвакуировали. В этот же день спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО трех человек, планировавших совершить теракты. Один из задержанных – житель Дагестана.

По словам главы региона Сергея Меликова, боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». При задержании у террористов нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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