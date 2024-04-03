Захарова назвала вбросом публикации о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

2 апреля WP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США за две недели до теракта в «Крокусе» якобы передавали России информацию, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов. По словам источников, американская сторона сообщила российской об этом за день до того, как посольство США в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.