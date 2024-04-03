Захарова назвала вбросом публикации о предупреждении США о теракте в «Крокусе»
Россия устала от бесконечных вбросов США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию The Washington Post (WP) о том, что США якобы предупреждали российскую сторону, что «Крокус сити холл» может стать целью террористов.
«Говорить можно сколько угодно, мы слышали разное сейчас относительно “Крокус сити холла” от США и их сателлитов, поэтому сначала пусть расскажут, кому и что они давали. Потому что мы, правда, устали от их бесконечным вбросов», – сказала она в ходе брифинга.
2 апреля WP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США за две недели до теракта в «Крокусе» якобы передавали России информацию, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов. По словам источников, американская сторона сообщила российской об этом за день до того, как посольство США в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.
Директор ФСБ России Александр Бортников, комментируя предупреждение посольства, говорил, что информация носила общий характер. В начале апреля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин также заявил, что ФСБ получила определенные сведения от американской стороны, но информация была слишком общей.
26 марта Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об украинском следе также говорил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. Он добавил, что «всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США».
Власти Украины причастность к теракту отрицают. В Белом доме также настаивают на непричастности Киева.