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Захарова назвала вбросом публикации о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Россия устала от бесконечных вбросов США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию The Washington Post (WP) о том, что США якобы предупреждали российскую сторону, что «Крокус сити холл» может стать целью террористов.

«Говорить можно сколько угодно, мы слышали разное сейчас относительно “Крокус сити холла” от США и их сателлитов, поэтому сначала пусть расскажут, кому и что они давали. Потому что мы, правда, устали от их бесконечным вбросов», – сказала она в ходе брифинга.

2 апреля WP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США за две недели до теракта в «Крокусе» якобы передавали России информацию, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов. По словам источников, американская сторона сообщила российской об этом за день до того, как посольство США в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

Директор ФСБ России Александр Бортников, комментируя предупреждение посольства, говорил, что информация носила общий характер. В начале апреля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин также заявил, что ФСБ получила определенные сведения от американской стороны, но информация была слишком общей.

26 марта Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об украинском следе также говорил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. Он добавил, что «всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США».

Власти Украины причастность к теракту отрицают. В Белом доме также настаивают на непричастности Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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