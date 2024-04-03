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Патрушев: следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам

Ведомости

Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину, но хорошо известно о несамостоятельности киевского режима, который полностью контролируется США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС в Астане, сообщает «РИА Новости».

Патрушев подчеркнул, что России пытаются навязать мнение о том, что ответственность за теракт в здании концертного зала лежит на сторонниках радикальной исламской идеологии – возможно, на членах афганского филиала «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ).

По мнению секретаря Совбеза, гораздо важнее оперативно установить заказчика и спонсора теракта в «Крокусе».

«Его [теракта] следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, "Аль-Каиду" (обе организации признаны террористическими и запрещенными в РФ) и другие террористические организации создал Вашингтон», – цитирует агентство секретаря Совбеза.

Патрушев также напомнил, что террористы были задержаны при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось окно для перехода.

Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что США якобы передали российским властям информацию о том, что теракт произойдет именно в «Крокус сити холле», за две недели до нападения. По утверждению американских чиновников, Вашингтон передал эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

26 марта директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. Путин заверял, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе». По его словам, силовым структурам это удастся сделать, поскольку в преступной среде нет надежной агентуры.

Вечером 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт. По последним данным, число погибших составило 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Четверо предполагаемых исполнителей теракта и их возможные подельники арестованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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