Патрушев: следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам
Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину, но хорошо известно о несамостоятельности киевского режима, который полностью контролируется США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС в Астане, сообщает «РИА Новости».
Патрушев подчеркнул, что России пытаются навязать мнение о том, что ответственность за теракт в здании концертного зала лежит на сторонниках радикальной исламской идеологии – возможно, на членах афганского филиала «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ).
По мнению секретаря Совбеза, гораздо важнее оперативно установить заказчика и спонсора теракта в «Крокусе».
«Его [теракта] следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, "Аль-Каиду" (обе организации признаны террористическими и запрещенными в РФ) и другие террористические организации создал Вашингтон», – цитирует агентство секретаря Совбеза.
Патрушев также напомнил, что террористы были задержаны при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось окно для перехода.
Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что США якобы передали российским властям информацию о том, что теракт произойдет именно в «Крокус сити холле», за две недели до нападения. По утверждению американских чиновников, Вашингтон передал эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.
26 марта директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. Путин заверял, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе». По его словам, силовым структурам это удастся сделать, поскольку в преступной среде нет надежной агентуры.
Вечером 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт. По последним данным, число погибших составило 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Четверо предполагаемых исполнителей теракта и их возможные подельники арестованы.