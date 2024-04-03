Патрушев: следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам

Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что США якобы передали российским властям информацию о том, что теракт произойдет именно в «Крокус сити холле», за две недели до нападения. По утверждению американских чиновников, Вашингтон передал эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.