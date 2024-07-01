Володин: Байден, Макрон, Шольц и Сунак сделали все для разрушения стабильности
Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Риши Сунак сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире. Американцы и европейцы не согласны с политикой действующих глав государств и голосуют против, требуя их ухода. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Результаты выборов во Франции и дебатов в США показывают, что граждане этих государств делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, считает Володин. Они высказываются за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.
Правящую партию Великобритании также ждет поражение в ходе парламентских выборов, высказал мнение председатель Госдумы.
Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», согласно данным экзит-полов, победила на парламентских выборах во Франции, набрав 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в 577-местной национальной ассамблее страны (нижняя палата парламента). Центристское объединение президента Франции Макрона потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей, заняв третье место.
Президент США Байден 28 июня провел первые предвыборные дебаты с бывшим главой государства Дональдом Трампом, которые обернулись провалом для первого. В частности, он неоднократно запинался, путал слова и выглядел растерянным в моменты реплик оппонента.
24 июня газета Bild написала, что правящей коалиции Германии грозит развал из-за разногласий по бюджету. Минимум 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии угрожают выйти из нее. Днем ранее канцлер ФРГ Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.