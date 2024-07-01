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Володин: Байден, Макрон, Шольц и Сунак сделали все для разрушения стабильности

Ведомости

Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Риши Сунак сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире. Американцы и европейцы не согласны с политикой действующих глав государств и голосуют против, требуя их ухода. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Результаты выборов во Франции и дебатов в США показывают, что граждане этих государств делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, считает Володин. Они высказываются за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.

Правящую партию Великобритании также ждет поражение в ходе парламентских выборов, высказал мнение председатель Госдумы.

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», согласно данным экзит-полов, победила на парламентских выборах во Франции, набрав 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в 577-местной национальной ассамблее страны (нижняя палата парламента). Центристское объединение президента Франции Макрона потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей, заняв третье место.

Президент США Байден 28 июня провел первые предвыборные дебаты с бывшим главой государства Дональдом Трампом, которые обернулись провалом для первого. В частности, он неоднократно запинался, путал слова и выглядел растерянным в моменты реплик оппонента.

24 июня газета Bild написала, что правящей коалиции Германии грозит развал из-за разногласий по бюджету. Минимум 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии угрожают выйти из нее. Днем ранее канцлер ФРГ Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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