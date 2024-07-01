Володин: Байден, Макрон, Шольц и Сунак сделали все для разрушения стабильности

24 июня газета Bild написала, что правящей коалиции Германии грозит развал из-за разногласий по бюджету. Минимум 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии угрожают выйти из нее. Днем ранее канцлер ФРГ Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.