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Шольц: популярность правящей коалиции падает из-за поддержки Украины и санкций

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал в интервью на телеканале ARD, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций.

«Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину и с тем, что мы ввели санкции против России. На мой взгляд, нет никакой альтернативы, чтобы изменить что-либо из этого», – уточнил Шольц.

Он добавил, что выступает за то, чтобы Германия использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.

В мае Bild сообщило, что минобороны ФРГ обратилось в федеральное правительство для выделения дополнительных 3,8 млрд евро для Украины.

В январе правительство Германии сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Такое решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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