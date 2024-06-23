Шольц: популярность правящей коалиции падает из-за поддержки Украины и санкций

В январе правительство Германии сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Такое решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.