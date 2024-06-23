Шольц: популярность правящей коалиции падает из-за поддержки Украины и санкций
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал в интервью на телеканале ARD, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций.
«Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину и с тем, что мы ввели санкции против России. На мой взгляд, нет никакой альтернативы, чтобы изменить что-либо из этого», – уточнил Шольц.
Он добавил, что выступает за то, чтобы Германия использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.
В мае Bild сообщило, что минобороны ФРГ обратилось в федеральное правительство для выделения дополнительных 3,8 млрд евро для Украины.
В январе правительство Германии сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Такое решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.